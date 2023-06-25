Известный ведущий сообщил о разводе с женой после 17 лет брака и назвал причину

Известный украинский телеведущий и ресторатор Даниэль Салем, в феврале 2022 года вставший на защиту страны, разводится с супругой Марией после 17 лет брака. Артист рассказал, что решение было принято еще до полномасштабной войны.

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Причину он тоже скрывать не стал. Подробностями ведущий поделился в шоу "Неймовірна правда про зірок " (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Мы сейчас проходим процесс развода. Заявление было подано до полномасштабного вторжения, но из-за случившегося было поставлено на паузу. Не ко времени было. Мы сейчас проходим этот процесс", – откровенно поделился воин.

Селем объяснил, что в отношениях с женой "его было мало", но добавил, что он был хорошим семьянином.

"В семье я всегда есть. Если говорить сухо, я исполняю обязанности. Я считаю, что у них должно быть все. Сначала они, потом я. Мы с большим уважением друг к другу. Самое главное, что у нас есть – это Луна (дочь Даниэля Селема – ред.)", – сказал ведущий.

Он также объяснил, что построить крепкую семью влюбленным мешала ревность. Оба партнера были ревнивы и это, считает артист, стало одной из причин расторжения брака.

С дочерью о разводе родители пока не разговаривали. Новые отношения ведущий тоже не планирует искать. Напомним, что на днях звезда встретился с 8-летней дочерью впервые за 16 месяцев.

Недавно OBOZREVATEL показал, как Даниэль Салем спасает людей в затопленном Херсоне после взрыва россиянами Каховской ГЭС. Воины эвакуировали женщин с детьми, стариков, не оставляли в беде и животных.

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