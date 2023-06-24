'Замер весь мой мир': шоумен-воин Даниэль Салем впервые за войну встретился с дочерью. Видео

Известный украинский телеведущий и ресторатор Даниэль Салем, который в феврале 2022 года отправился отстаивать честь Родины, впервые за 16 месяцев войны увиделся со своей дочерью Сантой-Луной. Момент долгожданной встречи он запечатлел на камеру. Видео довело до слез фанатов, отметивших, что вся страна ждала воссоединения отца с маленькой красавицей.

Видео дня

Трогательный ролик Салем разместил в Instagram. На нем видим, как знаменитость встречает девочку на вокзале. Санта-Луна крепко обняла папу, с которым ранее имела возможность только говорить по видеосвязи (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Когда замер весь мой мир! Я так долго ждал тебя! Я люблю тебя, моя Кровь. Мария Салем, благодарю тебя за это счастье, 8 лет назад ты сотворила чудо, за которое я всю свою жизнь буду тебе благодарен", – телеведущий расчувствовал словами подписчиков.

Шоумен показал фолловерам совместное времяпровождение с доченькой, подчеркнув, что он не видел ее 500 дней. Родственники вместе вышли на прогулку летним вечером, а утром отправились в путешествие.

"До слез", "Пусть каждый папа вернется к своей семье", "Мне кажется, что все ждали вашу встречу", "Наконец-то!", "Как она тобой гордится", "Это невероятно и очень трогательно. Я так радуюсь за вас, до слез!", "Даниэль, реву с вами и обнимаю крепко. Пусть это все скоро закончится и все папы смогут обнять своих жен, дочек, мам, бабушек, подруг", "Представляю, какое это счастье. Это не сравнить ни с чем", – восторженно комментируют люди пост героя Украины.

Напомним, недавно OBOZREVATEL показал, как Даниэль Салем спасает людей в затопленном Херсоне после подрыва россиянами Каховской ГЭС. Воины эвакуировали женщин с детьми, пожилых людей, не оставляли в беде домашних животных.

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