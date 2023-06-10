В эпицентре катастрофы: Салем довел до слез украинцев, показав, как спасает людей в затопленном Херсоне. Видео

Украинский телеведущий Даниэль Салем, который после начала полномасштабного вторжения РФ отправился защищать Родину, продемонстрировал, как проходит эвакуация мирных жителей из Херсонского региона после подрыва Каховской ГЭС. Так как в результате уничтожения дамбы, большая часть степной Украины оказалась под водой, люди нуждаются в защите и помощи.

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Шоумен-воин опубликовал кадры спасения людей в своем Instagram. На них видно, как герои Украины выносят из затопленных домов маленьких детей, женщин, людей преклонного возраста. Бойцы ВСУ не оставляют в беде и домашних животных (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Несокрушимая великая нация", – подписал ролик Даниэль Салем. В самом видео говорится, что россияне пришли нас "спасать" бомбами, минами, ракетами, подорванной дамбой и своей кровавой "правдой", но украинцы стоят стеной, объединяются и доказывают миру, что для них нет ничего невозможного.

В комментариях украинцы отметили, что от продемонстрированного у них наворачиваются слезы. Пользователи сети написали, насколько они гордятся сплоченностью и силой духа нашего народа.

"Самая лучшая нация", "Какая я счастливая, что это люди с нашей земли. Какое счастье иметь такую нацию", "Плачу... Мы невероятный народ. Бог с нами, мы победим. Вам огромное спасибо за все, что вы делаете", "Украинцы, вы – герои! Горжусь нашей нацией!", "Низкий вам поклон, волонтеры, воины", "Ребеночек маленький. Спасли. Огромное спасибо. До слез", "Сердце уже разорвано на 10000 кусочков. Это невозможно такое сделать людям. Неужели мы настолько сильные, чтобы пережить такое горе?", – читаем под публикацией Салема.

Сейчас спасатели, волонтеры и военные продолжают эвакуировать местных жителей и животных. Известно, что на Херсонщине подтоплены 48 населенных пунктов, из них 34 – на подконтрольной Украине территории.

Недавно OBOZREVATEL сообщил, что телеведущая Маша Ефросинина после уничтожения Каховской ГЭС эмоционально обратилась к международным организациям и лидерам мнений. Она, как и Катя Осадчая, подчеркнула, что органы, деятельность которых направлена на спасение людей, отвернулись от Украины.

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