Известный американский актер объявил себя трансгендерной женщиной

Популярный американский актер Томми Дорфман, сыгравший роль в сериале "13 причин почему", совершил каминг-аут как трансгендерная женщина. По его словам, он идентифицирует себя так уже год.

Соответствующие фото знаменитость опубликовал на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Актер объяснил, что не стал менять свое имя, так как его назвали в честь дяди, который скончался через месяц после того, как Томми родился. Кинозвезда добавил, что чувствует связь с этим именем.

"Забавно говорить о каминг-ауте, когда я никуда и не уходила. Мне кажется, сейчас я заново представила себя как женщину, пройдя медицинский переход. Каминг-аут всегда воспринимают как большое открытие, но я никогда ничего не скрывала. Сейчас я просто хочу внести ясность: я – транс-женщина. Мои местоимения – она/ее. Мое имя – Томми", – рассказал знаменитость журналу Time.

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К слову, Дорфман стал известен благодаря роли Райана Шейвера – персонажа в популярном сериале "13 причин почему". Первые слухи об каминг-ауте актера появилась после того, как он начал носить женскую одежду на публике.

Коротко о знаменитости:

Томми известен не только как актер, но и как активист. Например, он даже сам организовывал митинг в поддержку Фонда планирования семьи (Planned Parenthood).

Дорфман активно поддерживает ЛГБТ-сообщество. Он поучаствовал в благотворительной акции, в рамках которой вместе с другими волонтерами организации Ali Forney Center приготовил обед. Подопечными фонда были бездомные молодые люди и девушки из ЛГБТ-сообщества.

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