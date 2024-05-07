Известная блогерша из Одессы 'переобулась в воздухе' и перешла на русский язык из-за падения охватов в сети

Бьюти-блогерша из Одессы по имени Дарья, которая только на 2 месяца перешла в блоге на украинский язык общения, "сдулась" и решила, что исключительно украинская аудитория ей портит статистику. Оказывается, желание говорить на государственном было вынужденным из-за потребности работать с крупными брендами.

Но, похоже, доверие зрителя не столь важно, как цифры охватов на видео, поэтому она решила, что лучше вещать и для россиян, и для белорусов, и для других людей, знающих язык страны-террориста. Еще одной причиной она назвала в видео TikTok простоту в общении на русском языке, который использовала все 19 лет своей жизни.

Как отмечал ранее писатель Сергей Жадан, переход на украинский – "процесс сложный, но необратимый". Блогерша решила, что в ее жизни не должно быть никаких сложностей с языком, поэтому решила, что пора возвращаться к насильственно насаженным веками "языку", потому что так якобы удобнее.

"С момента, как я перешла на украинский, у меня очень сильно упал охват, потому что меня смотрела аудитория со всего СНГ [Украина не входит в состав], даже со всего мира. Очень много людей, знающих русский язык, которые были подписаны на меня и смотрели мои видео. Люди, которые перестали меня понимать, они начали от меня отписываться. TikTok это воспринял как то, что у меня неинтересный контент и перестал рекомендовать мои видео на нужную аудиторию", – пожаловалась Дарья.

Она заявила, что якобы все блогеры говорят по-украински в соцсетях, но в реальной жизни лгут подписчикам и говорят по-русски. Оказалось, что Дарью "прогнуло" общество, и именно поэтому она 2 месяца создавала контент на украинском, а впоследствии вообще перестала получать удовольствие от того, что делает.

"Я человек достаточно принципиальный, и, когда перешла на украинский язык, я так немного подогнулся под общество, забыв о своих принципах, и мне это перестало доставлять какое-то внутреннее удовольствие. Плюс, для меня это как-то неискренно – говорить в жизни на одном языке, а в блоге делать вид, будто ты говоришь другим. Поэтому я перехожу на русский язык", – продолжила она.

Ранее OBOZ.UA писал, что автор хита "Гарно так" CHEEV раскрыл свой непопулярный способ, как ему удалось перейти на украинский язык в работе и общении. Певец почти всю жизнь прожил в Беларуси, но сердце его всегда тяготело к южному соседу.

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