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Дети падают, когда учатся ходить. Гороховский, Жадан, Байдак и другие известные люди привели аргументы, почему нужно переходить на украинский язык

Катерина Галущенко
Люди
4 минуты
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Дети падают, когда учатся ходить. Гороховский, Жадан, Байдак и другие известные люди привели аргументы, почему нужно переходить на украинский язык

Причин переходить на украинский язык в широком употреблении существует немало, и все они объясняют важность изучения государственного и его распространения. Украинские известные люди, как банкир Олег Гороховский, комик Антон Тимошенко, актриса Антонина Хижняк, поэтесса Дарья Лисич и многие другие, являются примером решительности и сознательной позиции.

Они, несмотря на сложность и возраст, что являється популярной отмазкой, перешли на украинский и делятся своим опытом. Знаменитости рассказали в Instagram EdEra, что именно их побудило отбросить русское прошлое и начать заново учиться говорить.

Олег Гороховский

Бизнесмен вспомнил, что окружение спрашивало, почему он после начала Российско-украинской войны в 2014 году так и дальше говорил по-русски что в быту, что в публичной сфере. В то же время ему "казалось, что это вопрос о форме, а не о сущности".

"Когда я увидел, как россияне после захвата Мариуполя в первую очередь заменили на стелле въезда в город букву "і" в названии Мариуполя на "и", я понял, что этот вопрос не просто существенный, а вопрос нашего существования как независимого государства", – сказал он.

Причиной перехода на украинский Гороховский назвал желание не "иметь с ними ничего общего".

Дети падают, когда учатся ходить. Гороховский, Жадан, Байдак и другие известные люди привели аргументы, почему нужно переходить на украинский язык

Сергей Жадан

Писатель родом с севера Луганщины и это должно было быть поводом общаться на русском и применять клише "я так привык", но украинский певец считает родным.

"Процесс сложен, однако необратим. Важно его сегодня поддержать, чтобы на следующий день украинский язык наконец-то перестал быть предметом раздора и манипуляций", – пояснил Жадан.

Дети падают, когда учатся ходить. Гороховский, Жадан, Байдак и другие известные люди привели аргументы, почему нужно переходить на украинский язык

Антонина Хижняк

"Еще до полномасштабного вторжения у меня родился ребенок, я тогда говорила по-русски, муж тоже. Но с ребенком я говорила по-украински. Я понимала, что хочу сделать вклад в будущее Украины, в детей, у которых есть шанс расти без этого советского наследия", – утвердила она.

Актриса с начала полномасштабного вторжения решила, что и сама должна перейти на украинский: "А какой смысл мне держаться за русский? Она мне не родная".

Дети падают, когда учатся ходить. Гороховский, Жадан, Байдак и другие известные люди привели аргументы, почему нужно переходить на украинский язык

Василий Байдак

Волонтер посоветовал побеждать трудности с изучением языка благодаря украиноязычному контенту, общению и, прежде всего, получать удовольствие от новой информации.

"... забейте дюбель на тех, кто исправляет ваши ошибки и говорит, что правильно "брати участь", а не "приймати участь", – объяснил Байдак.

Дети падают, когда учатся ходить. Гороховский, Жадан, Байдак и другие известные люди привели аргументы, почему нужно переходить на украинский язык

Владлен Мараев

Краевед отмечает, что по его собственному наблюдению, большинство украинцев начали разговаривать на государственном, ведь "мы абсолютно отделены от россиян народом". Он призвал поддерживать тех, кто находится в состоянии перехода и не стесняться ошибок.

Дети падают, когда учатся ходить. Гороховский, Жадан, Байдак и другие известные люди привели аргументы, почему нужно переходить на украинский язык

Антон Тимошенко

Комик, как и немало украинцев, всегда говорил по-русски, но начал внедрять государственный сначала с работы, а уже впоследствии перешел в сферу быта.

"Окончательный переход состоялся, когда для меня стало невозможным помнить эту логическую ошибку: я выступаю со стендапом на русском языке в Украине, но хочу позиционировать себя украинским стендап-комиком", – заявил Тимошенко.

Дети падают, когда учатся ходить. Гороховский, Жадан, Байдак и другие известные люди привели аргументы, почему нужно переходить на украинский язык

Римма Зюбина

Для актрисы язык "вошел в пакет ценностей". "Выделяет нас язык. Не бойтесь начать говорить. Ребенок, когда учится ходить, – падает и идет очень забавно, разбивает колени, но научиться ходить иначе невозможно", – рассказала активистка путь полного перехода на украинский язык.

Дети падают, когда учатся ходить. Гороховский, Жадан, Байдак и другие известные люди привели аргументы, почему нужно переходить на украинский язык

Дарья Лисич

"Я родилась на территории страны-агрессора. И так странно... Но как только я перешла на украинский – это чувствовалось так, будто я наконец-то очутилась дома", – призналась поэтесса.

Дети падают, когда учатся ходить. Гороховский, Жадан, Байдак и другие известные люди привели аргументы, почему нужно переходить на украинский язык

Ранее OBOZ.UA сообщал, что тренер Анита Луценко считает, что Украина обречена на поражение, если граждане в дальнейшем будут общаться на русском. Пока полностью не удастся искоренить враждебный язык, война с Россией будет повторяться.

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