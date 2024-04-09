Дети падают, когда учатся ходить. Гороховский, Жадан, Байдак и другие известные люди привели аргументы, почему нужно переходить на украинский язык

Причин переходить на украинский язык в широком употреблении существует немало, и все они объясняют важность изучения государственного и его распространения. Украинские известные люди, как банкир Олег Гороховский, комик Антон Тимошенко, актриса Антонина Хижняк, поэтесса Дарья Лисич и многие другие, являются примером решительности и сознательной позиции.

Они, несмотря на сложность и возраст, что являється популярной отмазкой, перешли на украинский и делятся своим опытом. Знаменитости рассказали в Instagram EdEra, что именно их побудило отбросить русское прошлое и начать заново учиться говорить.

Олег Гороховский

Бизнесмен вспомнил, что окружение спрашивало, почему он после начала Российско-украинской войны в 2014 году так и дальше говорил по-русски что в быту, что в публичной сфере. В то же время ему "казалось, что это вопрос о форме, а не о сущности".

"Когда я увидел, как россияне после захвата Мариуполя в первую очередь заменили на стелле въезда в город букву "і" в названии Мариуполя на "и", я понял, что этот вопрос не просто существенный, а вопрос нашего существования как независимого государства", – сказал он.

Причиной перехода на украинский Гороховский назвал желание не "иметь с ними ничего общего".

Сергей Жадан

Писатель родом с севера Луганщины и это должно было быть поводом общаться на русском и применять клише "я так привык", но украинский певец считает родным.

"Процесс сложен, однако необратим. Важно его сегодня поддержать, чтобы на следующий день украинский язык наконец-то перестал быть предметом раздора и манипуляций", – пояснил Жадан.

Антонина Хижняк

"Еще до полномасштабного вторжения у меня родился ребенок, я тогда говорила по-русски, муж тоже. Но с ребенком я говорила по-украински. Я понимала, что хочу сделать вклад в будущее Украины, в детей, у которых есть шанс расти без этого советского наследия", – утвердила она.

Актриса с начала полномасштабного вторжения решила, что и сама должна перейти на украинский: "А какой смысл мне держаться за русский? Она мне не родная".

Василий Байдак

Волонтер посоветовал побеждать трудности с изучением языка благодаря украиноязычному контенту, общению и, прежде всего, получать удовольствие от новой информации.

"... забейте дюбель на тех, кто исправляет ваши ошибки и говорит, что правильно "брати участь", а не "приймати участь", – объяснил Байдак.

Владлен Мараев

Краевед отмечает, что по его собственному наблюдению, большинство украинцев начали разговаривать на государственном, ведь "мы абсолютно отделены от россиян народом". Он призвал поддерживать тех, кто находится в состоянии перехода и не стесняться ошибок.

Антон Тимошенко

Комик, как и немало украинцев, всегда говорил по-русски, но начал внедрять государственный сначала с работы, а уже впоследствии перешел в сферу быта.

"Окончательный переход состоялся, когда для меня стало невозможным помнить эту логическую ошибку: я выступаю со стендапом на русском языке в Украине, но хочу позиционировать себя украинским стендап-комиком", – заявил Тимошенко.

Римма Зюбина

Для актрисы язык "вошел в пакет ценностей". "Выделяет нас язык. Не бойтесь начать говорить. Ребенок, когда учится ходить, – падает и идет очень забавно, разбивает колени, но научиться ходить иначе невозможно", – рассказала активистка путь полного перехода на украинский язык.

Дарья Лисич

"Я родилась на территории страны-агрессора. И так странно... Но как только я перешла на украинский – это чувствовалось так, будто я наконец-то очутилась дома", – призналась поэтесса.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что тренер Анита Луценко считает, что Украина обречена на поражение, если граждане в дальнейшем будут общаться на русском. Пока полностью не удастся искоренить враждебный язык, война с Россией будет повторяться.

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