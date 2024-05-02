Автор хита 'Гарно так' CHEEV, родившийся и выросший в Беларуси, раскрыл неожиданный лайфхак перехода на украинский язык

Певец, родившийся и построивший карьеру в Беларуси, CHEEV (Владислав Чижиков) досконально выучил украинский язык благодаря одному лайфхаку и стал звездой из-за песни "Гарно так", которая насобирала на стриминговой платформе Spotify 4,7 млн прослушиваний и 21 млн просмотров клипа в YouTube. Украиноязычные песни он начал создавать еще задолго до своего перехода на соловьиную, а в своих соцсетях часто публиковал каверы на отечественных артистов.

Именно таким образом певец нарабатывал опыт. В интервью Weekend Show CHEEV рассказал, благодаря чему ему удалось убрать акцент и выучить язык идеально. Он пытался любую песню, которую слушал на английском или русском языке, автоматически переводить в уме.

"У меня такая была практика, что я слушал какие-то иностранные песни на английском и переводил у себя в голове на украинский. Так практикуюсь. Даже из российских песен. Я всегда слушаю и подбираю эквивалент, как это будет на украинском. И это прикольно", – рассказал певец.

Свои треки на украинском Чижиков начал создавать в 2019 году. До этого он даже дважды участвовал в песенном конкурсе Евровидения и был победителем белорусского нацотбора – в 2016 и 2018 годах. Однако украинцы его могли увидеть в шоу "Х-Фактор" в 2016 году и "Голос країни" в 2019 году. В то время CHEEV активно сотрудничал с отечественными певцами и писал песни для Монатика, The Hardkiss, MamaRika и TAYANNA.

Его хит "Гарно так" появился на свет еще в 2019 году, но настоящее признание получил уже после начала полномасштабного вторжения России. Сейчас Чижиков проживает в Киеве и хорошо владеет украинским языком.

"Я никогда не учил, просто начал говорить и все. Он очень похожа на белорусский – мой родной язык. Кроме того, по образованию я переводчик, потому было несложно. В быту разговаривать на украинском начал в 2021 году, а до этого – на русском. И так интересно: когда начал говорить больше по-украински, стал забывать русский и белорусский. Иногда даже какой-то суржик проскакивает: одно слово – на украинском, второе – на белорусском", – рассказывал певец в разговоре с OBOZ.UA.

В июле 2022 года он в Instagram опубликовал пост, в котором рассказал, как относится к войне и насколько сильно она сломала артиста: "Не проходит ни дня, чтобы я не думал о войне, которую развязала Россия в Украине. Первые месяцы я чувствовал только беспомощность и вину за все, что происходит. Через 5 месяцев у меня наконец-то появилось желание писать песни. Возможно, своей музыкой я смогу хоть чуть-чуть помочь украинцам пережить это страшное время. Слава Украине!"

Ранее OBOZ.UA сообщал, что тренер Анита Луценко считает, что Украина обречена на поражение, если граждане будут в дальнейшем общаться на русском. Пока полностью не удастся искоренить враждебный язык, война с Россией будет повторяться.

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