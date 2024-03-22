'По экрану будто ползали муравьи': известная писательница Митци Пердью рассказала, как стала свидетелем ракетной атаки России по Украине

82-летняя журналистка, писательница и миллионерша из США Митци Пердью поделилась поразительной историей, случившейся с ней в декабре 2022 года в Киеве. Американка попала под один из масштабных российских обстрелов столицы, готовя сюжет об обучении школьников во время войны.

Кроме этого, вдова известного бизнесмена Фрэнка Пердью рассказала, на что потратила 1,2 млн долларов, которые выручила за продажу кольца с редким изумрудом. Об этом стало известно во время ее разговора с "Голосом Америки".

По дороге в одну из столичных школ в сопровождении полиции Митци Пердью застала ракетную атаку со стороны России.

"Сопровождавшая меня полицейская показала экран, по которому будто бы ползали муравьи. Она объяснила, что это ракеты, которые сейчас летят на Киев. Через несколько минут она сказала, что они только что пролетели мимо нас", – вспомнила журналистка.

Прибыв в бомбоубежище одной из школ, она была поражена жаждой детей к знаниям. Одна из учительниц рассказала писательнице, что школьники отказались играть в настольные игры, попросив продолжать уроки математики и физики, чтобы в будущем иметь знания для восстановления страны.

Митци Пердью также вспомнила эмоциональный момент, когда смотрела на Киев в темноте. Россияне в те дни уничтожили одну из электростанций, которую накануне посетила американка с волонтерами.

К слову, все средства, вырученные за продажу обручального кольца на аукционе, она стремится использовать в пользу Украины. Из впечатляющей суммы – 1,2 млн долларов – у писательницы осталась еще примерно треть.

"Эти средства в перспективе пойдут на нужды полиции. Я так решила, потому что украинская полиция документирует военные преступления, препятствует торговле людьми. Именно украинские правоохранители вдохновили меня продать кольцо", – рассказала американская писательница.

Она уже передала им автомобили и катера, а также открыла приют для украинских женщин во Львове. Там проживает более 30 украинок, пострадавших от насилия. Еще Митци Пердью с неназванным меценатом за 60 тысяч долларов готовятся открыть YouTube-канал, где эксперты будуть давать советы украинцам, которые из-за войны имеют ментальные проблемы.

Ранее OBOZ.UA писал, что американка заявила о готовности изменить свою политическую партию – республиканцев – если они и дальше будут голосовать против выделения помощи Украине.

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