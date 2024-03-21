Американская 82-летняя журналистка, писательница и миллионерша Митци Пердью, которая в 2022 году продала обручальное кольцо с редким изумрудом за 1,2 млн долларов и почти всю сумму отдала украинцам, заявила, что готова изменить политические взгляды, если Конгресс США не примет решение о выделении пакета помощи Украине. Республиканка уверена, что этот вопрос до сих пор висит в воздухе из-за пропаганды лидера РФ Владимира Путина.

Митци Пердью назвала российского правителя "глупым" и рассказала, что некоторые американцы даже не ставят под сомнение русские лживые нарративы. В интервью "Голосу Америки" журналистка заверила, что негативное решение республиканской партии относительно помощи Украине может повлиять на ее жизнь.

По словам американки, приверженность политической партии ей изменить "так же сложно, как и вероисповедание". Однако в случае, если Конгресс все же не одобрит выделение необходимой Украине помощи, она готова на кардинальный шаг.

"Я не соглашаюсь со своей партией в этом вопросе. Есть много людей, которые чувствуют то же самое. Я думаю это изменить (расположение к республиканцам. – Ред.), если вопрос не будет решен. Это переломный момент", – заверила Митци Пердью.

Она рассказала, что была поражена, как в одном из южных штатов Америки жители "купились на пропаганду Путина о вечной войне".

По мнению журналистки, республиканцам и их сторонникам насадили ложь о том, что на американскую помощь "коррупционеры и олигархи приобретут себе квартиры в Дубае". В ответ писательница развенчивала мифы о войне и президенте Украины, ведь сама была в Киеве трижды за два года полномасштабной войны.

"Зеленский не закрывает церкви. Он закрывает российские шпионские организации. Я была по меньшей мере в 20 церквях Украины, и все они переполнены. Быть там – это эмоциональный и возвышенный опыт, который укрепляет и исцеляет украинцев", – добавила наследница всемирно известной сети гостиниц "Шератон".

Кроме того, американка рассказала, о чем думала в 2022 году, узнав о российском полномасштабном вторжении.

"Мы не могли поверить и принять, что в 21 веке может быть вторжение уровня Второй мировой войны. Мог ли Путин быть таким глупым? Нет. Но он был", – сказала Митци Пердью.

Как писал OBOZ.UA, американская журналистка впервые посетила Украину, когда ей был всего 21 год, поэтому в 2022-м она не могла проигнорировать трагедию украинцев. С подарками и теплыми словами Митци Пердью приехала в Киевскую область после деоккупации региона.

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