Из-за смерти украинки Галины Хатчинс: еще трое членов съемочной группы фильма ''Ржавчина'' подали в суд на Алека Болдуина

Еще три человека из съемочной группы фильма "Ржавчина", во время работы над которым была застрелена оператор из Украины Галина Хатчинс, подали в суд на знаменитого голливудского актера Алека Болдуина и продюсеров киноленты. Так, оператор крана Росс Аддиего, костюмер Доран Кертин и оператор-постановщик Риз Прайс заявляют, что испытывают симптомы посттравматического стрессового расстройства из-за убийства коллеги.

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По словам истецов, в момент трагедии они находились недалеко от Галины Хатчинс а потому также могли пострадать. Они отмечают, что продюсеры не только допустили ряд производственных ошибок, но и наняли людей, на которых ранее неоднократно поступали жалобы из-за несоблюдения техники безопасности. Об это пишет Variety.

Среди тех, кто, по словам Аддиего, Кертин и Прайс, нарушал безопасность – первый помощник режиссера Дэвид Холлс и оружейница Ханна Гутьеррес Рид. Вторую якобы взяли в команду, несмотря на отсутствие у нее нужного опыта, поскольку режиссеры хотели "сэкономить" на производстве картины.

Кроме того, члены съемочной группы утверждают, что Алек Болдуин был невнимателен во время обучения владению оружием, а перед съемкой, накануне убийства Хатчинс, не убедился, что револьвер не заряжен боевой пулей и не разрядил его.

Отметим, на днях стало известно, что прокуратура смягчила обвинения против Алека Болдуина в непреднамеренном убийстве, значительно сократив возможный срок заключения для актера. За судьбоносный выстрел ему грозит 18 месяцев заключения вместо 5 лет.

Напомним, 21 октября 2021 года в штате Нью-Мексико (США) Алек Болдуин во время съемок фильма "Ржавчина", отрабатывая сцену с оружием, случайно застрелил 42-летнюю оператора из Украины Галину Хатчинс. Правоохранительные органы начали расследование, чтобы выяснить, почему револьвер был заряжен настоящими патронами.

Вскоре после трагедии Болдуин дал первое интервью, в котором заявил, что точно не давил на спусковой крючок пистолета.

Муж покойной украинки Мэтью Хатчинс и их сын Андрос подали иск в окружной суд округа Санта-Фе (штат Нью-Мексико) против продюсеров вестерна "Ржавчина" и Алека Болдуина о неправомерной смерти.

Как писал OBOZREVATEL, вскоре Болдуин и семья убитой Хатчинс заключили внесудебное мировое соглашение. Муж украинки заявил, что он не заинтересован в обвинениях или приписывании вины продюсерам и актеру. Работу над фильмом обещали возобновить в начале 2023 года. Впрочем, как оказалось, єто соглашение не повлияет на рассмотрение дела.

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