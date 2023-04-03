Из-за болезни скончался обладатель ''Оскара'' и ''Грэмии'', японский композитор Рюити Сакамото

В возрасте 71 года умер знаменитый японский композитор, музыка которого оказала влияние на появление и развитие многих известных современных исполнителей, Рюити Сакамото. Он был лауреатом премий "Оскар", "Золотой глобус", "Грэмми", BAFTA.

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В 2021 году у Сакомото во второй раз был обнаружен рак. С первой онкологией музыкант столкнулся еще в 2014-м. Он активно боролся с недугом, но так и не смог победить. Легенды не стало 28 марта. Об этом пишет CNN.

Сакамото стал первым японцем, который выиграл "Оскар" в категории "Лучший оригинальный саундтрек". Престижную золотую статуэтку ему вручили за композицию к фильму "Последний император" в 1988 году. За нее же он получил "Грэмми" и BAFTA.

Композитор написал музыку не для одной успешной кинокартины. В его арсенале работа над фильмами: "Маленький будда", "Под покровом небес", "Выживший" и многими другими. А в ленте "Счастливого Рождества, мистер Лоуренс" Сакамото еще и снялся.

Известность музыканту принесло участие в группе Yellow Magic Orchestra (YMO), которую он основал вместе со своими коллегами Харуоми Хосоно и Юкихиро Такахаши в 1978 году. Творчество группы заложило основы японской электронной музыки, а самого Сакамото через время начали называть "дедушкой электронного попа".

"Когда я пишу музыку, мое сознание ограничено западными композиционными формами, которые я изучил в подростковом возрасте. Но мне всегда хотелось их нарушить, сломать эту стену, избавиться от ограничений, в которых я застревал. Иногда использование электроники или смешение с электронным звучанием может помочь сломать эту стену", – говорил Сакамото в 2018-м о своем творчестве.

Раньше OBOZREVATEL писал, что 29 марта ушел из жизни известный украинский композитор, пианист и аранжировщикПавел Дремлюженко, который сотрудничал с рядом знаменитых артистов: Тиной Кароль, Ириной Билык, группой The Hardkiss, Лидой Ли и другими. Последний год своей жизни музыкант провел в больнице в Польше. Он боролся с раком, но так и не смог побороть недуг.

Также 1 апреля из жизни ушел известный украинский актер театра и кино Александр Гетманский. 22 января 2023-го артист отпраздновал свое 63-летие.

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