Как "Танці з зірками" покорили мир: рекордная популярность, знаменитости и однополые пары. Видео

Каждое воскресенье миллионы украинцев наблюдают, как звезды борются за звание лучшего танцовщика страны. Формат теперь всемирно известного шоу "Танці з зірками" придумали в Великобритании – впервые оно вышло на экраны в 2004 году на канале BBC.

Книга рекордов Гинесса признала реалити-шоу самым успешным в мире. OBOZREVATEL собрал малоизвестные факты о популярном проекте.

Первый эпизод в 2004 году

Проект "Танці з зірками" впервые запустили в 2004 году в Великобритании на телеканале BBC под названием Dancing with the Stars. Продюсеры Фения Варданис, Ричард Хопкинс и Карен Смит объединили свои идеи и вместе работали над сценарием.

Одновременно первую серию смотрело почти 7 миллионов британцев. Сначала учредители не планировали популяризовать формат заграницей, ведь считали его слишком "британским". Но несколько сезонов приняли решение продать лицензию в США, где проект стал невероятно популярным.

Видео дня

Со временем шоу запустили в 60 странах мира. В Книге рекордов Гиннеса в 2010 году формат "Танці з зірками" появился как самое успешное телешоу.

Голливудские звезды в "Танцях з зірками"

Ким Кардашьян участвовала в 7 сезоне шоу Dancing with the Stars. Поклонники жестко критиковали выступления звезды, Ким также неоднократно шутила, что ее ягодицы не пригодны для танцев.

Актриса и бизнесвумен Присцилла Пресли зажигала паркет в 6 сезоне американского шоу "Танці з зірками".

Памела Андерсон трижды участвовала в американской и французской версиях шоу. Звезда ловко танцевала, но так и не смогла победить. Она выбыла в 10 сезоне французских "Танців з зірками" из-за сильной травмы ноги.

Однополые пары

Знаменитости во многих странах требуют пригласить в шоу "Танці з зірками" однополых партнеров, однако продюсеры утверждают, что это "вне формата". Боксер Никола Адамс танцевала с партнершей в 18 сезоне британской версии шоу. Однополые пары участвовали в итальянской (2015) и австрийской (2018) версии.

Украинское шоу "Танці з зірками"

Первые три сезона украинского проекта "Танці з зірками" проходили в 2006 – 2007 годах. В первом победил президент Украины Владимир Зеленский.

Через десять лет продюсер Владимир Завадюк возобновил шоу в Украине. Больше всего просмотров на YоuTube собрал зажигательный танец Надежды Дорофеевой и Жени Кота в стиле хип-хоп. Зрители посмотрели выступление четвертого сезона 2,8 миллиона раз.

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