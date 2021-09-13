Кто покинул шоу: итоги второго выпуска 'Танців з зірками'. Видео

Второй выпуск пятого сезона шоу "Танці з зірками" вышел 12 сентября на телеканале "1+1". Эфир был посвящен теме любви.

За победу боролись 14 пар, однако в конце одной из них не удалось пройти дальше. По результатам зрительского голосования и по общей сумме баллов от судей Иван Люленов и Яна Цибульская заняли последнюю позицию и покинули проект.

К слову, перед тем, как украинцы узнали, кто покинет проект, ведущая звездного балкона Ирина Билык в конце эфира исполнила свой хит "Нас нет".

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Артистка выступила в компании своих двух бывших возлюбленных: Дмитрия Дикусара и Дмитрия Коляденко. Стоит отметить, что эта песня родилась именно во время участия Билык в "Танцах со звездами" 14 лет назад.

Певице на пианино аккомпанировал Коляденко, а Дмитрий Дикусар неожиданно не только танцевал вместе с ней, но и пел.

"Я благодарна моим любимым Диме и Диме, пусть у вас в жизни все будет хорошо... рядом со мной", – сказала после выступления Ирина Билык.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, почему артистка "Женского квартала", юмористка Анастасия Оруджова прекратила участие в шоу "Танці з зірками".

Также OBOZREVATEL сообщал о том, что украинская певица Lida Lee в эфире танцевального шоу призналась, что терпела обиды от своего бывшего парня.