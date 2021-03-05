Эти коты невероятно похожи на звезд и киногероев: двойники Бэтмена, Добби и других

Существует убеждение, что у каждого человека есть двойники. Мало кто встречал подобных себе в жизни, но их можно искать не только среди людей.

Некоторые актеры, звезды шоу-бизнеса, персонажи киноиндустрии и известные личности нашли своих двойников в царстве животных. OBOZREVATEL собрал фотоподборку котов, которые очень похожи на известных персонажей.

Реальный черный красавчик выглядит в точности, как главный персонаж с мультфильма "Как приручить дракона?"

Кот-бэтмен мог бы сыграть известного героя в реальном кино.

Коты часто похожи на мультипликационных персонажей. Белая кошка – двойник эльфа Добби из Гарри Поттера.

Мудрая копия Малифисенты позирует для фото.

Кот-двойник Волан-де-Морта живет в приюте, так как будущих хозяев отпугивает особый нос любимца.

Усатый кот Гамильтон и Сальвадор Дали имеют много общего.

Манерный кот-двойник Чарли Чаплина позирует для фото. Они оба обладают особенными усами и роскошной шляпой.

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