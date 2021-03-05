Эти коты невероятно похожи на звезд и киногероев: двойники Бэтмена, Добби и других
Существует убеждение, что у каждого человека есть двойники. Мало кто встречал подобных себе в жизни, но их можно искать не только среди людей.
Некоторые актеры, звезды шоу-бизнеса, персонажи киноиндустрии и известные личности нашли своих двойников в царстве животных. OBOZREVATEL собрал фотоподборку котов, которые очень похожи на известных персонажей.
Реальный черный красавчик выглядит в точности, как главный персонаж с мультфильма "Как приручить дракона?"
Кот-бэтмен мог бы сыграть известного героя в реальном кино.
Коты часто похожи на мультипликационных персонажей. Белая кошка – двойник эльфа Добби из Гарри Поттера.
Мудрая копия Малифисенты позирует для фото.
Кот-двойник Волан-де-Морта живет в приюте, так как будущих хозяев отпугивает особый нос любимца.
Усатый кот Гамильтон и Сальвадор Дали имеют много общего.
Манерный кот-двойник Чарли Чаплина позирует для фото. Они оба обладают особенными усами и роскошной шляпой.
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