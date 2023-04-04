''Исполнение разрывает душу'': военные музыканты довели украинцев до слез кавером хита ''Обійми''. Видео

Несмотря на ожесточенные бои на фронте, украинские защитники стараются заботиться о своем ментальном здоровье и находят время для творчества. Музыканты военного оркестра 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода покорили сеть исполнением трека "Обійми" группы "Океан Ельзи". Фронтмен бенда Святослав Вакарчук с начала полномасштабного вторжения ездит в горячие точки с выступлениями для воинов.

Видео дня

Видео кавера появилось в Telegram-канале "Оперативный ЗСУ", а следом и на странице "Океан Ельзи" в Facebook. На кадрах герои Украины играют на баяне, гитаре, скрипке и саксофоне (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Спасибо за это исполнение, талантливые, настоящие, наши! Все – благодаря вам", – бенд поблагодарил воинов за выбор песни, а также храбрость и стойкость. Сингл "Обійми" стал как никогда актуальным в военное время, ведь в нем есть важные строчки для каждого из нас: "Коли настане день, закінчиться війна…".

"Спасибо, что защищаете Украину! Талантливые люди талантливы во всем! Браво!", "Спасибо искренним, самоотверженным, смелым талантам, которые в тех условиях, сохраняют ясный ум, единство духа и делают настроение для других", "Эта песня всегда вызывала слезы на глазах, а в таком исполнении просто разрывает душу. Спасибо! Вы лучшие! Пусть вас бог хранит!", – написали пользователи сети под роликом.

К слову, 3 марта 2023 года Вакарчук вместе с лидером бенда "Massive Attack" Робертом Дель Ная удивили публику совместным ремиксом на эту же песню. Новая версия любимого трека была выпущена поддержку Украины. Все вырученные средства передали для восстановления разрушенных домов в Киевской области.

Недавно OBOZREVATEL писал, отцовство спасло Святослава Вакарчука во время войны. Музыкант признался - рождение наследников придало ему дополнительной мотивации бороться за победу, чтобы малыши росли в свободной и независимой стране. Чтобы узнать подробнее – переходите по ссылке.

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