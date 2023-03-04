''Дает безумную мотивацию'': Вакарчук признался, что отцовство спасло его во время войны

Украинский музыкант Святослав Вакарчук воспитывает двух маленьких детей – полуторагодовалого сына Ивана и полугодовалую дочь Соломию. Музыкант рассказал, что рождение наследников очень помогло ему в такие непростые времена. Это придало певцу дополнительной мотивации бороться за победу, чтобы малыши росли в свободной и независимой стране.

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В комментарии для NV фронтмен группы "Океан Ельзи" пояснил, отцовство не изменило его фундаментально, но сделало счастливее и спасло от депрессии, ведь у него появилась еще одно измерение и краска в жизни. По его словам, осознание того, что дома ждут дети, меняет картинку мира во время войны.

"Появилось еще одно измерение и еще одна краска в жизни, возможно, самая важная. Но сама по себе оно меня не изменило (отцовство, – ред), оно лишь добавила плюсы к восприятию мира. На самом деле мне очень помогает тот факт, что родились детки. Это дает безумную мотивацию. Я переживал, что это может быть отягчающим фактором во время войны, но это наоборот помогает", – разоткровенничался исполнитель.

Он не отрицает, что редко видит Ивана и Соломию, так как дает благотворительные концерты по миру и ездит на фронт, чтобы поднимать боевой дух ВСУ. Но вокалист четко понимает, для чего идет на это. Он не хочет, чтобы его сын в будущем прочувствовал на себе, что такое служить в украинской армии.

"Конечно, хотелось бы больше видеть детей. Но для того мы все сегодня воюем, для того каждый делает все, что умеет, для того я езжу на фронт и стараюсь ускорить победу. Чтобы мои дети в будущем не знали слова "война", а мой сын, которому сейчас год и восемь месяцев, не шел воевать", – резюмировал исполнитель хита "Я не здамся без бою".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что Святослав Вакарчук дал благотворительный концерт в Лондоне и собрал 147 миллионов гривен для Украины. Заработанные средства будут направлены на приобретение медицинского оборудования и восстановление украинских больниц, которые были разрушены в результате боевых действий.

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