Ирма Витовская прокомментировала позицию дочери Ольги Сумской, которая живет в Москве и молчит о войне: думаю, ей очень тяжело с этим

В субботу, 28 октября, легендарный американский актер Мэттью Перри был найден мертвым в джакузи в своем доме. Что жутко, последний пост звезды культовых "Друзей" в соцсетях – это фото, сделанное в том самом джакузи. Более того, за неделю до смерти "Чендлер Бинг" сделал несколько неоднозначных публикаций со странными подписями.

Все это дало повод для фанатов предположить, что Перри покончил с собой, а за несколько дней до смерти делал намеки о своих намерениях. Посты, которые спровоцировали появление таких версий, можно до сих пор увидеть на странице актера в Instagram.

Так, последнее сообщение, обнародованное звездой, – это фото из того самого джакузи, где через неделю после публикации снимка нашли его бездыханное тело. Кадр сопровождался подписью: "О да, теплая вода кружит вокруг, вам хорошо?"

Видео дня

Но большее беспокойство и подозрения вызывает предыдущий пост. Это видео, сделанное, вероятно, в том же джакузи в тот же день. Перри снимал ночное небо, а подписал свою запись он следующим образом: "Вы понимаете, что я пытаюсь вам сказать?"

Также за неделю до смерти кинематографист показал фото вырезанной тыквы, являющегося символом Геловина – Дня всех святых или Дня мертвых. Под кадром он оставил: "Понимаете, что я имею в виду?"

Последние несколько недель актер активно шутил, что он "Мэттмен" – это слово он образовал от своего имени Мэттью и Бэтмена. Так что фаны воспринимали все его посты, которые, кстати, стали заметно более частыми, как шутки. Но теперь комментаторы полагают, что это были никакие не шутки, а очень даже прозрачные намеки на желание совершить самоубийство.

"Он кричал о помощи, но мы не услышали", "Что мы должны понять? Неужели он намекал на смерть?", "Хотел, чтобы мы отправили помощь? Это был сигнал?", – пишут комментаторы.

Напомним, актера нашли мертвым в джакузи. "Он, похоже, утонул", – рассказали инсайдеры из правоохранительных органов журналистам. Отмечается, что первые службы быстрого реагирования приехали на место из-за вызова остановки сердца. Все подробности – в материале.

OBOZ.UA ранее рассказывал, в каких еще фильмах и сериалах, кроме "Друзей", снимался Мэттью Перри. Он был не только безупречным комедийным актером, но и отлично справлялся с драматическими ролями.

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