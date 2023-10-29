Не только Чендлер из 'Друзей': в каких еще фильмах и сериалах снимался Мэттью Перри, который умер в 54 года

Мир ошеломило известие о смерти легендарного актера Мэттью Перри, которому было всего 54 года. Кинематографиста нашли мертвым в субботу, 28 октября, в джакузи в его собственном доме. Особым ударом это известие стало для многомиллионной армии поклонников культового сериала "Друзья".

Для многих зрителей из жизни ушел не только Мэттью Перри, но и любимец публики, мастер саркастических шуток и настоящий друг Чендлер Бинг. И хотя эта роль, безусловно, принесла актеру наибольшую славу и популярность, "Друзья" были не единственным проектом, где он продемонстрировал свой талант. OBOZ.UA решил вспомнить, в каких фильмах и сериалах снимался Перри.

"Папе снова 17"

Кинокомедия о мужчине по имени Майк (Мэттью Перри), который когда-то был главным красавцем школы, капитаном баскетбольной команды и переполненным амбициями юношей. Прошло 17 лет и он стал ненавидящим свою работу офисным планктоном, жена с ним разводится, а дети не понимают. Однако у Майка появился шанс все исправить – он снова становится 17-летним красавчиком, который возвращается в старую школу, где теперь учатся его сын и дочь.

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"Мошенники"

Еще одна американская комедия, которую хорошо знают украинские зрители. Мэттью Перри в ней сыграл судебного исполнителя Джо Тайлера, которому поручили доставить жене Гордона Мура, Сари, уведомление о разводе. Но леди очень не хочет получать это сообщение первой. Она готова заплатить Джо, чтобы он доставил такое же сообщение ее мужу, ведь от этого будет зависеть, кто получит значительную часть общего имущества при разводе. Главный герой соглашается на авантюрное и не совсем законное предложение Сары. Здесь и начинаются их приключения.

"Девять ярдов"

В 2000 году на экраны вышла криминальная комедия "Девять ярдов" с Мэттью Перри и Брюсом Уиллисом. Обычный стоматолог и знаменитый киллер становятся соседями. Любовный многоугольник, криминальные разборки, искрометные шутки и потрясающая актерская игра – что еще нужно для удачного киновечера? Кстати, в 2004 году вышел фильм "Десять ярдов", являющийся сиквелом комедии-боевика.

"Триумф: История Рона Кларка"

Безусловно, Мэттью Перри безупречно справлялся с комедийными ролями, за что зрители его просто обожали. Впрочем, в фильмографии актера есть немало драматических работ, которые нельзя обойти. Благодаря им можно увидеть весь спектр актерского таланта выдающегося кинематографиста. Одна из таких – роль педагога Рона Кларка, работающего с проблемными детьми. Учитель пытается воспламенить сердца непростых подростков, используя инновационные методы преподавания.

"Западное крыло"

Этот сериал о работе вымышленной администрации президента США от партии демократов Джозайи Бартлета стал одним из самых награждаемых телешоу в истории телевидения США. На счету съемочной группы и актеров "Западного крыла" два "Золотых глобуса" и 26 премий "Эмми", одну из которых за роль помощника адвоката, республиканца получил и Мэттью Перри. Его роль в сериале была эпизодической, но все равно высоко оценена кинокритиками и зрителями.

Напомним, актера нашли мертвым в джакузи. "Он, похоже, утонул", – рассказали инсайдеры из правоохранительных органов журналистам. Отмечается, что первые службы быстрого реагирования приехали на место из-за вызова об остановке сердца. Все подробности – в материале.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее также скончался американский актер итальянского происхождения Берт Янг, наиболее известный по роли Поли Пеннино в шести фильмах франшизы "Рокки". Ему было 83 года.

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