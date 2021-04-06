Ирине Билык – 51: как изменилась артистка с начала карьеры

Во вторник, 6 апреля, популярная украинская певица Ирина Билык празднует свой день рождения. Ей исполнился 51 год.

Артистка начала покорять шоу-бизнес в конце 80-х и каждый раз удивляла поклонников сменой имиджа. OBOZREVATEL предлагает вспомнить, какой была Билык в молодости и как она изменилась с тех пор (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Певица с самого начала любила этапировать ярким макияжем и откровенными образами, которые были популярны в 90-х. Так, в 1997 году звезда имела короткие рыжие волосы и привлекала внимание мини-платьями.

В последствии Билык изменила огненный рыжий и предстала перед публикой соблазнительной блондинкой. Цветной макияж она сменила на дымчатый smoky eyes. Артистка также "грешила" модной в "нулевые" укладкой волос с мокрым эффектом или носила рельефные локоны, которые делала с помощью плойки-гофре.

В 2007 году звезда решила испытать свои силы на паркете, став одной из участниц популярного шоу "Танці з зірками". В это время Ирина активно экспериментировала со своим образом. Если на сцене она, как и прежде, отдавала предпочтение яркому мейкапу и соблазнительным нарядам, то на паркете – она была элегантной и женственной.

В 2018 году, после длительного пребывания в рядах блондинок, звезда отрезала длинные белокурые пряди и снова покрасилась в рыжий. Ее наряды стали более сдержанными.

Сейчас же Ирина Билык снова вернулась к своему фирменному стилю – белокурые волосы, легкая укладка, яркий макияж и соблазнительное одеяние.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица Ирина Билык показала эпатажный образ в красной шубе, платье с пайетками и в огромных кроссовках. Она дополнила наряд блестящей шапкой и стильными очками.