Ірині Білик – 51: як змінилася артистка з початку кар'єри

У вівторок, 6 квітня, популярна українська співачка Ірина Білик святкує свій день народження. Їй виповнився 51 рік.

Артистка почала підкорювати шоу-бізнес в кінці 80-х й кожен раз дивувала шанувальників зміною іміджу. OBOZREVATEL пропонує згадати, якою була Білик в молодості та як вона змінилася відтоді (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Співачка з самого початку любила етапувати яскравим макіяжем і відвертими образами, які були популярні у 90-х. Так, у 1997 році зірка мала коротке руде волосся і привертала увагу мінісукнями.

Надалі Білик змінила вогненний рудий і постала перед публікою звабливою блондинкою. Яскравий макіяж вона змінила на димчастий smoky eyes. Артистка також "грішила" модною в "нульові" укладкою волосся з мокрим ефектом або носила рельєфні локони, які робила з допомогою плойки-гофре.

У 2007 році зірка вирішила випробувати свої сили на паркеті, ставши однією з учасниць популярного шоу "Танці з зірками". В цей час Ірина активно експериментувала зі своїм образом. Якщо на сцені вона, як і раніше, надавала перевагу яскравим макіяжам і спокусливим вбрання, то на паркеті – вона була елегантною і жіночною.

У 2018 році, після тривалого перебування в рядах блондинок, зірка відрізала довгі біляві пасма і знову пофарбувалася в рудий. Її вбрання стали більш стриманими.

Зараз же Ірина Білик знову повернулася до свого фірмового стилю – біляве волосся, легка укладка, яскравий макіяж і спокусливе вбрання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співачка Ірина Білик показала епатажний образ в червоній шубі, сукні з паєтками та у величезних кросівках. Вона доповнила вбрання блискучою шапкою і стильними окулярами.