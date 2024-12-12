Ирина Федишин стала жертвой российской кибератаки и рассказала о большой потере

Украинская певица Ирина Федишин рассказала о неприятном инциденте, который произошел с ней прямо во время рождественского тура. 37-летняя исполнительница стала жертвой российской кибератаки, в результате которой потеряла свою электронную почту и YouTube-канал.

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Об этом артистка сообщила на официальной странице в Instagram. Она отметила, что все остальные ее соцсети находятся под контролем.

"Друзья, мою электронную почту и YouTube-аккаунт сломали. В то же время все остальные мои платформы пока находятся под нашим контролем. Несколько часов назад была осуществлена масштабная кибератака из разных стран. Это еще раз напоминает нам, что враг бодрствует и продолжает свои информационные нападения ", – написала звезда.

Ирина Федишин обратилась к своей аудитории с просьбой очень осторожно относиться к неизвестным действиям в сети и не отвечать на письма, которые поступают от ее имени. По ее словам, вся деятельность преступников направлена на то, чтобы нанести как можно больший ущерб.

Как заметила артистка, о кибератаке она узнала во время своего рождественского тура. Она была очень расстроена этой новостью: "Для нас это огромная потеря – ведь на моем YouTube-канале почти полмиллиона подписчиков".

Дополнительно звезда поблагодарила всех ценителей своего творчества за поддержку и понимание. Она призвала пользователей сети не терять веру в украинскую культуру, песню и всю страну, ведь только вместе мы победим.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Ирина Федишин призналась, почему ей было неудобно за мужчину на встрече с Валерием Залужным.

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