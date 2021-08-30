Ирина Федишин попала в скандал из-за своих песен: что произошло

Украинская певица Ирина Федишин невольно попала в скандал, который связан с нарушением авторских прав. Владельца магазина в украинском селе в Ивано-Франковской области оштрафовали на 114 тысяч гривен за нелегальное использование песен знаменитости.

После этого на певицу обрушились обвинения и критика, поскольку "из-за ее музыки кому-то придется платить деньги". Артистка решила объяснить ситуацию и записала видео, которое опубликовала на личной странице в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Ирина отметила, что узнала о ситуации недавно и подчеркнула, что штраф взыскивает не она.

"Оказывается, все это дело тянется еще с марта. И никто ко мне не обращался, чтобы как-то помочь в ее решении. Дело не в песнях, а в том, что владелец магазина не имел лицензии на использование любых произведений. Мне, как и вам, чисто по-человечески, жаль владельца, так как сумма не маленькая", – сказала Федишин.

Видео дня

Певица поинтересовалась у компании Best music, которой принадлежат авторские права на ее песни, почему ситуацию запустили до суда и выставлен такой огромный штраф, на что ей ответили, что владельца предупреждали о нарушении закона.

"Предложили заключить договор на получение лицензии. Но человек отказался и продолжал дальше нарушать закон. Соответственно закончилось все решением суда", — отметила знаменитость.

Кроме того, Федишин обратила внимание на то, что в Украине действует закон о "Защите авторских прав" и отметила, что, к сожалению не все граждане знают о существовании авторского права либо просто не хотят с этим считаться.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Ирина Федишин поделилась с поклонниками видео, на котором показала, как упала во время своего концерта.