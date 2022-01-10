Ирина Дубцова показала фото в купальнике после уменьшения груди

Популярная российская певица Ирина Дубцова показала, как выглядит в купальнике после уменьшения груди. Операцию по удалению имплантов артистка сделала в конце ноября 2021 года.

Фотографией вокалистка поделилась на личной странице в Instagram. Сейчас она отдыхает на Мальдивах и часто демонстрирует измененные формы поклонникам.

На новых кадрах 39-летняя знаменитость позирует на фоне Индийского океана в ярком розовом купальнике-майо. Она сидит на песке на коленях, раздвинув ноги и подняв вверх руки. Загорелое лицо популярной брюнетки прикрывают малиновые солнцезащитные очки.

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"У все есть такие фотки. И я туда же. Отпуск", – подписала фото Дубцова.

Также в комментариях исполнительница отметила, что отдыхает на Мальдивах уже 36-й раз, однако даже во время курорта готовится к выпуску нового музыкального альбома.

Напомним, Ирина Дубцова увеличила грудь около 13 лет назад, когда родила сына Артема. Однако спустя долгие годы она решилась на удаление имплантов. По мнению артистки, слишком пышный бюст делал ее визуально больше.

"Мне захотелось вернуть естественность. Грудь была большая и не подходила под мою стройную фигуру", – объясняла ранее звезда.

Коротко о знаменитости:

Ирина Дубцова – 39-летняя российская певица и композитор, победительница проекта "Фабрика звезд-4", экс-солистка группы "Девочки" (1999-2001). Родом из Волгограда.

Была судьей четвертого сезона украинского шоу "Х-Фактор" (СТБ).

В 2017 году попала в базу волонтерского сайта "Миротворец" из-за поездок в оккупированный Крым.

Ранее OBOZREVATEL писал о семи голливудских звездах, которые решились уменьшить грудь. Среди них – Дрю Бэрримор и Виктория Бекхэм.