Как выглядела Ирина Билык в детстве, когда жила на киевской Оболони. Фото
Украинская певица Ирина Билык, которая недавно продемонстрировала, как она выглядела 10 лет назад с темными волосами, опубликовала архивное фото. В кадре артистка показала свой детский наряд.
Отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, Ирина показала детское фото, где она с накрученными волосами и в костюме позирует для фото. У знаменитости спросили, в каком районе Киева она проживала в детстве, на что она оставила геолокацию – "Киев, Оболонь".
Коротко о знаменитости:
Певица, композитор, телеведущая и народная артистка Украины Ирина Билык принимала участие в фестивале "Червона рута", "Славянский базар", "Песенный верниссаж", трижды завоевала гран-при фестиваля "Парад хит-парадов". Также она была удостоена награды "Золотая Жар-птица" в номинациях Певица года и Альбом года ("Фарби").
В июне 2004 года вышел ее первый альбом на русском языке "Любовь. Яд". За первые 10 дней продаж альбом стал платиновым — реализация превысила более 100 тысяч копий.
В 2006 — победа на "Showbiz AWARD" в номинации лучшая певица.
Учувствовала в таких проектах как: "Танцы со звёздами — 2", "Народная звезда", "Зірка+Зірка" и другие.
В 2020 году певица отпраздновала два юбилея: своё пятидесятилетие и тридцатилетие свой творческой деятельности. По этому случаю был выпущен сборник лучших песен "50".
Ранее OBOZREVATEL писал о том, что сын Ирины получил первую зарплату за съемки в рекламе. Мальчик держал в руках 1000 гривен, заработанных собственным трудом.