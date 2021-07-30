Как выглядела Ирина Билык в детстве, когда жила на киевской Оболони. Фото

Украинская певица Ирина Билык, которая недавно продемонстрировала, как она выглядела 10 лет назад с темными волосами, опубликовала архивное фото. В кадре артистка показала свой детский наряд.

Отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, Ирина показала детское фото, где она с накрученными волосами и в костюме позирует для фото. У знаменитости спросили, в каком районе Киева она проживала в детстве, на что она оставила геолокацию – "Киев, Оболонь".

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Коротко о знаменитости:

Певица, композитор, телеведущая и народная артистка Украины Ирина Билык принимала участие в фестивале "Червона рута", "Славянский базар", "Песенный верниссаж", трижды завоевала гран-при фестиваля "Парад хит-парадов". Также она была удостоена награды "Золотая Жар-птица" в номинациях Певица года и Альбом года ("Фарби").

В июне 2004 года вышел ее первый альбом на русском языке "Любовь. Яд". За первые 10 дней продаж альбом стал платиновым — реализация превысила более 100 тысяч копий.

В 2006 — победа на "Showbiz AWARD" в номинации лучшая певица.

Учувствовала в таких проектах как: "Танцы со звёздами — 2", "Народная звезда", "Зірка+Зірка" и другие.

В 2020 году певица отпраздновала два юбилея: своё пятидесятилетие и тридцатилетие свой творческой деятельности. По этому случаю был выпущен сборник лучших песен "50".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что сын Ирины получил первую зарплату за съемки в рекламе. Мальчик держал в руках 1000 гривен, заработанных собственным трудом.