Ирина Билык показала, как выглядела 10 лет назад. Фото

Известная украинская певица Ирина Билык показала, как она выглядела 10 лет назад. У артистки были темные волосы. Тогда она снималась в клипе на песню "Девочка".

Артистка опубликовала фото в Instagram. Также Ирина попросила своих подписчиков написать в комментариях, "идет ли ей быть брюнеткой, как в том клипе".

Поклонники певицы дали неоднозначную реакцию. Одни уверяют, что светлый цвет волос идет Ирине больше, а другие подчеркнули, что она прекрасна в любом образе. Но также были те, кто утверждали, что рыжий цвет волос самый лучший для Билык.

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"Светлой лучше", "Идет. Но со светлыми волосами гораздо лучше. Нежнее", "Только блонд", "Вы в любом цвете шикарно выглядите", "Идет быть брюнеткой", "Не имеет значения ваш цвет волос, люблю ваш голос и песни", "Я люблю вас в рыжем", – пишут поклонники.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинский шоумен Дмитрий Коляденко заявил, что его экс-супруга Билык "говорит одно, а делает другое". По словам артиста, он уже давно к этому привык.