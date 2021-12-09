Ирина Билык показала сына от суррогатной матери: папина копия. Фото

Украинская певица Ирина Билык показала трогательный снимок своего младшего сына Табриза от российского фотографа Аслана Ахмадова. Последний в свою очередь опубликовал видео, демонстрирующее, как рос малыш.

Таким образом звездные экс-супруги поздравили мальчика с шестилетием. "С днем рождения, любимый наш, солнеченый малыш!" – написала 51-летняя Билык в своем Instagram-аккаунте.

В соцсети она обнародовала фото маленького Табриза, который увлеченно грыз игрушку. Артистка наклонилась над сыном, чтобы поцеловать.

Пользователей сети умилил кадр. Многие указали на то, как сильно ребенок похож на своего папу.

Видео дня

Ахмадов же опубликовал целую серию фотографий, которые были объединены в видео. В ролике можно увидеть как совсем маленького Табриза в чепчике, так и уже подросшего.

Фотограф пожелал сыну-имениннику, чтобы его жизнь была счастливой и беззаботной.

Напомним, что Табриз Аслан оглы Ахмадов появился на свет при помощи суррогатного материнства.

У певицы есть еще один сын – 22-летний сын Глеб – от второго гражданского мужа Андрея Оверчука.

Коротко о знаменитости:

Ирина Билык –51-летняя певица, у которой есть 12 альбомов, композитор, телеведущая, народная артистка Украины. Родилась в Киеве 6 апреля 1970 года.

Вышла замуж за Аслана Ахмадова в 2015 году, а в апреле 2021-го подала на развод. Позже звезда назвала причину разрыва.

Билык говорила, что еще год назад планировала третьего ребенка, но передумала.

Как писал OBOZREVATEL, недавно Билык показала свою внешность в молодости, опубликовав архивное фото. На снимке видно, как выглядело лицо знаменитости до пластических операций.