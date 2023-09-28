Интервью Зеленского для программы '60 минут' на CBS получило 'Эмми': отметили и другие материалы об Украине

27 сентября Национальная академия телевизионных искусств и наук (NATAS) объявила победителей 44-й ежегодной премии "Эмми" в номинации "Новости". Эту секцию обычно выбирают и озвучивают раньше времени. Интервью президента Украины Владимира Зеленского для программы "60 минут" на американском телеканале CBS победило в категории "Выдающееся отредактированное интервью".

Об этом говорится в пресс-релизе на сайте премии. В тексте отметили всех, кто был причастен к созданию материала.

В частности, речь идет об исполнительном продюсере Билле Оуэнсе, исполнительном редакторе Тане Саймоне, продюсере Марии Гаврилович, корреспонденте Скотте Пелли и других.

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NATAS отметила и многие другие материалы, связанные с войной в Украине. В частности, документальная лента "Утерянные души Бучи" (The Lost Souls of Bucha) победила в категории "Великолепный сценарий". Над фильмом работала украинка Соня Кочмарь-Тимошенко. Это проект того же канала CBS. Он рассказывает миру о массовой могиле под церковью в городе Буча.

Также награду получила серия выпусков британского телеканала Sky News под названием "Битва за Бучу и Ирпень", которые начали выходить в эфир 5 марта прошлого года. Это победа в категории "Лучшая новостная программа".

"Гражданское население разбомбили, и многим из них не осталось ничего другого, как бежать. А других, включая журналистов Sky, расстреляли в своих автомобилях", – говорится в описании на сайте "Эмми".

Церемония вручения наград в номинациях "Новости" и "Документалистика" проходит двумя отдельными церемониями: 27 сентября вечером были вручены награды в номинации "Телевизионные новостные программы", а в четверг, 28 сентября, будут вручать награды в номинации "Документальные фильмы".

А вот основная церемония запланирована на 15 января. В ней, кстати, также представлено интервью Зеленского, но уже Дэвиду Леттерману для его передачи "Мой следующий гость не нуждается в представлении". Премьера выпуска состоялась в декабре 2022 года на стриминговом сервисе Netflix. Этот разговор с украинским лидером отметили в номинации "Лучший документальный сериал или спецвыпуск с ведущим". Подробности – в нашем материале.

Как писал OBOZREVATEL, в интервью известному ведущему украинский лидер признался, о чем мечтает после победы Украины в войне с РФ. Подробнее об этом – читайте по ссылке.

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