Британская королевская семья спустя сутки отреагировала на нашумевшее интервью принца Гарри и Меган Маркл

После нашумевшего интервью принца Гарри и его супруги Меган Маркл, которое они дали американской телеведущей Опре Уинфри, в британской королевской семье заявили, что обеспокоены расовым вопросом и переживают из-за трудностей, которые пришлось пережить супругам.

На громкие признания герцога и герцогини Сассекских в Букингемском дворце отреагировали во вторник, 9 марта, на следующий день после выхода интервью в эфир. Об этом передает The Guardian.

В заявлении пресс-службы подчеркивается, что вся семья опечалена, "узнав в полной мере, насколько сложными были последние несколько лет для Гарри и Меган".

В королевской семье указали, что поднятые супругами вопросы, особенно расовые, вызывают беспокойство.

"Хотя некоторые воспоминания могут отличаться, их воспринято очень серьезно и семья обсудит их в частном порядке", – сказано в заявлении.

Кроме того, в Букингемском дворце добавили, что Гарри, Меган и Арчи "всегда будут любимыми членами семьи".

Напомним:

в интервью Маркл сообщила, что до того, как они с мужем приняли решение отказаться от выполнения королевских обязанностей, ее посещали мысли о самоубийстве. По словам женщины, администрация дворца не оказала ей должной помощи.

Кроме того, она намекнула на расизм в британской королевской семье. По ее словам, еще во время первой беременности некоторые представители династии были обеспокоены из-за цвета кожи будущего малыша.

Как сообщал OBOZREVATEL, герцог Сассекский, британский принц Гарри и его жена-герцогиня Меган Маркл раскрыли пол своего второго ребенка – они ждут девочку. У пары уже есть сын Арчибальд. Он родился 6 мая 2019 года.