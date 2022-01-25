Испанская принцесса подала на развод после публичного разоблачения мужа в измене

Испанская инфанта Кристина, 56-летняясестра короля Испании Филиппа VI, подала на развод после того, как журналисты застукали ее мужа Иньяки Урдангарина на прогулке с любовницей. В браке с бывшим гандболистом принцесса состояла 24 года.

Пара официально узаконила отношения в 1997 году и вырастила четверых детей: Хуана, Пабло, Мигеля и Ирэн. В официальном заявлении, которым поделилось издание Hello, сказано, что расставание произошло "по обоюдному согласию".

Сестра короля Испании якобы и раньше знала об изменах 54-летнего мужа, но по какой-то причине сохраняла брак. На прошлой неделе СМИ опубликовали фото Урдангарина с его коллегой по юридической фирме. Избранник инфанты прогуливался с женщиной за руку. Видимо, это подтолкнуло Кристину к более решительным действиям.

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"По обоюдному согласию мы решили расторгнуть наш брак. Наша приверженность нашим детям остается неизменной. Поскольку это личное решение, мы просим к себе максимального уважения со стороны всех, кто нас окружает", – сказано в совместном заявлении Кристины де Бурбон и Иньяки Урдангарина.

Известно, что в последнее время они проживали раздельно. В 2018 году Урдангарин был приговорен к пяти годам тюремного заключения за растрату и отмывание денег (более 4,5 млн фунтов стерлингов или 6,1 млн долларов) через свою некоммерческую организацию Noos Institute.

В 2021-м ему было разрешено перейти на испанский тюремный режим 3-й категории, что означает, что мужчине нужно отмечаться в тюрьме только раз в неделю. С того времени Урдангарин начал жить в Витории (Испания), в доме своей матери, а его официальна супруга – в Женеве (Швейцария).

Коротко о личностях:

Инфанта Испании Кристина – младшая дочь короля Хуана-Карлоса I и королевы Софии, которая родилась 13 июня 1965 года в Мадриде. Занимает 6-е место в порядке наследования трона.

Иньяки Урдангарин Либарт – испанский гандболист, двукратный призер Олимпийских игр, который родился 15 января 1968 года. По происхождению баск.

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