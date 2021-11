'Імперії впадуть': вышла премьера клипа 'Бумбокс' с Натальей Гоций. Видео

Популярная украинская рок-группа "Бумбокс" выпустила клип на песню "Імперії впадуть", в котором снялась известная модель Наталья Гоций. Режиссером музыкальной работы выступил Стас Гуренко.

Новый клип был обнародован 19 ноября на официальном YouTube-канале группы. По словам режиссера клипа, это завершение трилогии, в которую входят другие работы: "ДШ" и "Ангелы" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"История о том, как отношения с любимым человеком, какими бы они ни были, оставляют на нас следы. И получив этот опыт, мы несем его с собой. Иногда человек появляется в жизни другого как поддержка, иногда как испытание, которое не каждый способен пройти", – сказал Стас Гуренко.

Отметим, что автором слов выступил солист группы Андрей Хлывнюк, а музыку вместе с ним написали Денис Левченко и Павел Литвиненко.

В клипе модель Наталья Гоций, которая послужила вдохновением для Хлывнюка снять такой клип, примеряла на себя костюм фехтовальщицы и сразилась на шпагах.

"За свою карьеру модели я участвовала, по-видимому, в тысяче съемок, но в клипе снималась впервые. Да еще и в клипе любимой группы! Интересно, что хотя буквально все было для меня новым, это не сбивало. Наоборот, чем больше "ран" появлялось на моем теле, тем лучше я понимала, что мне нужно делать. Шпага и костюм перевоплощали. Я чувствовала себя бойцом, они усиливали агрессию, усиливали внутренний конфликт, поэтому сцены на манеже играть было легко", – рассказала модель.

Коротко о группе:

"Бумбокс" – украинская фанк-, хип-хоп- и рок-группа, основанная в 2004 году в Киеве. Певец Андрей Хлывнюк и гитарист Андрей Самойло стали основоположниками коллектива. Песни музыкальной группы в основном на украинском языке, однако, присутствуют русскоязычные и англоязычные песни. Группа сотрудничала с такими знаменитостями, как Тина Кароль, Александр Чемеров, Pianoбой и другие.

