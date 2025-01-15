'Имеет право на уважение и прощение': союз кинематографистов отреагировал на русскоязычный скандал со звездой 'Теней забытых предков'

В Национальном союзе кинематографистов Украины отреагировали на громкий скандал со звездой фильма "Тени забытых предков" Ларисой Кадочниковой. Во время церемонии вручения премии имени Сергея Параджанова 87-летняя знаменитость отказалась выступать на украинском языке.

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На своей странице в Facebook члены организации отметили: конечно, хочется, чтобы легендарная актриса общалась на соловьином не только на сцене или при создании лент, но и в реальной жизни. Однако народная артистка Украины заслуживает уважения и прощения, ведь внесла очень большой вклад в отечественный кинематограф.

"Конечно, хотелось бы, чтобы легендарная исполнительница роли Марички в "Тенях забытых предков" говорила на украинском не только в пространстве фильма, но и время-пространстве современной Украины, которая противостоит нашествию рашистской орды. Нашествию, которое привело к полной дискредитации всех компонентов "русского мира" в глазах и душах украинцев", – говорится в посте.

В Национальном союзе кинематографистов Украины акцентировали внимание на том, что нашим гражданам следует научиться не зачислять в перечень "врагов" представителей индустрии, которые продолжают общаться на языке страны-агрессора. В организации отметили: часто вклад этих людей в создание отечественных лент и культуру в целом неоценим.

"Роли, сыгранные Ларисой Кадочниковой в "Тенях забытых предков" Сергея Параджанова, "Источники для жаждущих", "Вечера на Ивана Купала", "Белой птице с черным признаком" Юрия Ильенко, "Комиссары" Николая Мащенко, навсегда останутся в индустрии кино. Ее выступления на русском отнюдь не являются вызовом, или умышленной провокацией, как кажется некоторым. Актриса, которая столько сделала для нашего кино, имеет право на уважение и прощение за определенные атавизмы, языковую архаику. На весах истории преобладает сделанное для культуры, давайте исходить именно из этого простого принципа", – добавили в союзе кинематографистов.

Напомним, Лариса Кадочникова попала в скандал после того, как отказалась выступать на украинском языке во время церемонии вручения премии Национального союза кинематографистов Украины имени Сергея Параджанова. Когда знаменитость произносила речь на сцене, к ней обратился зритель с просьбой перейти на язык страны, гражданкой которой он является.

На такой призыв артистка ответила: "Я на украинском играю только в театре. Вы меня извините, но я могу говорить хоть на английском. Пожалуйста, уважайте меня. Я многое сделала для Украины и никуда не уезжала. И я играю в театре представления на украинском языке. Я хотела сказать самое главное: мы должны любить друг друга и понимать: Украина – одна. Если мы будем враждовать и ненавидеть по пустякам друг друга, так мы погибнем".

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