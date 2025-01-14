Сорвался с места и убежал от камер: Горбунов одной фразой ответил на острый вопрос о Ефросининой

Продюсер и телеведущий Юрий Горбунов в очередной раз попытался уклониться от комментариев по поводу публичного скандала с коллегой Машей Ефросининой, который возник в 2023 году на фоне сериала "СМТ Ингулец", который должны были снимать за 33 миллиона гривен из государственного бюджета. Хотя раньше знаменитость избегала конкретного ответа, на этот раз он угел по-английски.

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Во время интервью журналистке проекта "Ранок у великому місті" Юрий Горбунов сначала с положительными эмоциями рассказывал детали съемок нового фильма "Потяг у 31 грудні", но когда у него поинтересовались, почему не комментирует ссору с Машей Ефросининой – он кардинально изменился. Вместо улыбки на лице появилось раздражение. Более того, телеведущий сразу развернулся и ушел.

"Спросите у нее", – коротко ответил Юрий Горбунов и ушел.

Никакие уговоры возвратиться на него не сработали.

Известно, что в 2023 году Машу Ефросинину уже просили прокомментировать отношения с телеведущим. Тогда она сообщила, что этот человек исчез из его жизни еще в 2021 году. Этот скандал разгорелся на фоне сериала "СМТ Ингулец", который должен был снимать Горбунов за средства из государственного бюджета. Хотя позже ведущий отказался от идеи съемок, Ефросинина осталась на него зла. Однако причину ссоры она не объявляет.

"Да от*битесь вы от меня с тем Горбуновым. Этот человек прекратил лично для меня свое существование еще в 2021 году. Я писала о том, что, если вы боретесь за свою правду, вы злые на что-то, не нужно постоянно нуждаться в тех же проявлениях от меня в каждом таком случае", – утверждала она

Ранее OBOZ.UA писал, что Юрий Горбунов и Маша Ефросинина впервые после личного скандала вместе появились на экране. Совместное появление ведущих свидетельствует о возможности разрешения разногласий ради профессиональной деятельности.

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