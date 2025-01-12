Звезда 'Тіней забутих предків' отказалась выступать на украинском языке и нарвалась на хейт в сети

Народная артистка Украины Лариса Кадочникова, известная по роли Марички в фильме "Тіні забутих предків", отказалась выступать на украинском языке на сцене во время церемонии вручения премии Национального союза кинематографистов Украины имени Сергея Параджанова, 87-летняя актриса заявила, что с нее достаточно языка страны, в которой живет, в театре, поэтому поза им общается на русском.

Видео дня

В свою защиту она сказала, что сделала многое для Украины, чтобы уважали и ее, и языковой выбор в частности. Видео со скандальным заявлением Ларисы Кадочниковой опубликовала в Facebook писательница и общественный деятель Лариса Ницой.

В ролик попал момент, когда вне кадра журналист Руслан Кошовенко обратился к актрисе с просьбой говорить по-украински. На что она ему в грубой форме ответила, что этого делать не собирается. В зале кое-где зрители выразили восхищение заявлением Кадочниковой, выкрикнули "Браво!" и аплодировали.

"Я на украинском языке играю только в театре. Вы меня извините, но я могу говорить хоть на английском. Пожалуйста, уважайте меня. Я многое сделала для Украины и никуда не уезжала. И я играю в театре спектакля на украинском языке. Я хотела сказать самое главное, мы должны любить друг друга и понимать: Украина – одна. Если мы будем враждовать и ненавидеть по пустякам друг друга – то мы погибнем", – оправдалась актриса.

Писательница Лариса Ницой, опубликовавшая видео с заявлением Кадочниковой, высказала свое мнение о позиции знаменитости и назвала ее "украинофобкой".

"Тіні забутих предків", Маричка в жизни оказалась украинофобкой. Сказала, что "достаточно сделала для страны, чтобы ее уважали" и продолжила свое выступление на московском. Хочется спросить у этой лауреатки многих премий, Ларисы Кадочниковой, для какой страны она сделала достаточно? Для Московии? Завлекая всю жизнь в Украину "русский мир", популяризируя его язык, за которым пришли танки? Выполняя роли в кино на московском, выступая повсюду публично на московском, общаясь со всеми московским, выпершись на сцену вручать премию на московском, и лишь кое-где пользуется украинским, где нельзя обойти закон – в спектаклях. Пожилой человек и хороший человек пусть сидит дома. А если есть силы на публичные видео в YouTube или выпершись на сцену с публичным выступлением, то уже в первую очередь не пожилой человек перед нами, а ответственная гражданка Украины, говорящая по-украински. Или безответственная", – высказалась писательница.

В комментариях общественного деятеля поддержали украинцы и призвали отправить актрису выступать в Москву.

"Это просто ужас. Она "имеет право говорить". Для чего она живет в Украине? Так презирать язык и страну только у нас позволено, еще и призывает к любви. Все из нее вылезло на поверхность. Теперь пусть поедет в Москву и там со сцен выступит на украинском".

"Почему-то те, кто в своей стране говорят на своем государственном языке, не требуют "уважайте меня".

"Это же надо! Благодаря легендарному украинскому фильму вылезти на Олимп и так бездарно спалиться на финише..."

"Самое печальное – это не Кадочникова, а аплодисменты в зале".

"Отвратительно. "Уважаемый человек" во время войны "заставляет любить себя" языком врага? Это принципиальная позиция обрусения страны, в которой проживаешь".

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