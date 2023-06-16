Им прочили еще больший успех, а они бросили все: актеры Голливуда, которые стали отшельниками. Фото

Не всем талантливым людям суждено стать мировыми звездами и до конца жизни купаться в лучах славы и успеха. Некоторые из них променяли перспективное будущее на тишину, покой и одиночество.

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Их не привлекали большие деньги, влияние и признание. OBOZREVATEL решил рассказать, кто из знаменитостей стал отшельником и не пожалел о своем выборе (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Долорес Харт

Родившись в семье актера Берта Хикса, судьба красивой и талантливой Долорес была определена. Благодаря связям отца в киноиндустрии и привлекательной внешности перед красавицей открывались все дороги. Она охотно этим воспользовалась и снялась в нескольких успешных фильмах, среди которых ленты с Элвисом Пресли.

Впрочем, в 25 лет актриса неожиданно для всех завершила карьеру и отправилась жить в монастырь. Благодаря своим знакомствам она уговорила нескольких известных коллег приобщиться к помощи монастырю в Коннектикуте. Слово Долорес Харт все еще имеет вес в мире кино, но она обходит стороной светские мероприятия.

Дэвид Шапелл

В 2006 году журнал Esquire назвал Дэвида Шапелла "Самым гениальным комиком Америки", но он без предупреждения исчез из инфопространства и посвятил себя путешествиям. После трех лет безумного успеха на экране артист решил, что не готов к громкой славе.

Он приобрел ферму и уединился на многие годы. Таблоиды со временем перестали писать о его "наркотической и алкогольной зависимостях", а юморист посвятил себя семье.

Дэниел Дэй-Льюис

Трехкратный обладатель премии "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильмах "Моя левая нога", "Нефть" и "Линкольн" не всегда был в центре внимания. В 90-х он решил посвятить себя столярному мастерству в ирландском поселке.

Впоследствии это дело ему надоело и актер отправился во Флоренцию осваивать профессию сапожника. Впрочем, вернуться в Голливуд ему все же пришлось.

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