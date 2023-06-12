Instagram vs реальность: как выглядят без фильтров Дженнифер Лопес, Кэти Перри и другие знаменитости

В соцсетях каждая может сделать из себя настоящую модель: четкие скулы, тонкая талия, стройные и длинные ноги, идеальная кожа и густая шевелюра. Достаточно добавить несколько фильтров и отфотошопить. Вот только тогда этим леди непросто воспринимать реальность. Труднее смотреть на себя в зеркало, потому что "там" не так, как на фото.

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Узнайте, какие звездные красотки тщательно обрабатывают снимки, прежде чем залить в Instagram. Детальнее – в материале OBOZREVATEL.

1. Дженнифер Лопес

Американская актриса, певица, танцовщица, продюсер и бизнес-леди Дженнифер Лопес в свои 53 года выглядит роскошно. Все благодаря правильному питанию, своевременным визитам к косметологу и активным занятиям спортом. Однако с фотошопом она не так удачно работает, как над собственным здоровьем. В каждом фото убирает с лица мимические морщинки и жирный блеск, а на шее – кольца Венеры. Результат поражает. Но ведь Джей Ло уже давно не 20.

2. Дуа Липа

Британская певица, автор песен и модель Дуа Липа корректирует на фото не только лицо, но и все тело. Особенно это видно на снимках с пляжного отдыха. Знаменитость добавляет себе загар, "уменьшает" талию и едва заметно прорисовывает кубики. У нее и без того подтянутая фигура. Но саму девушку, похоже, не все устраивает.

3. Селена Гомес

Американская актриса, певица, дизайнер и модель Селена Гомес обладает ухоженной кожей и миловидными чертами лица. В 2015 году в знаменитости диагностировали волчанку, из-за чего она набрала вес. Сейчас Селена так сильно комплексует, что не решается публиковать в сетях настоящие фото (без фильтров). Она выравнивает тон кожи, увеличивает глаза и меняет овал лица, делая его худее.

4. Ким Кардашьян

Американская телевизионная звезда, модель и актриса Ким Кардашьян в Instagram создает иллюзию, что страницу ведет не реальный человек, а восковая фигура. На всех фото ее кожа идеально гладкая и без мимических морщин (а ей 42 года). Также – губы более пухлые, чем в реальности, нос – тоньше, а глаза – больше. Эффект макияжа? Нет, магия фотошопа.

5. Кэти Перри

Американская певица и композитор Кэти Перри на фото, что сделали папарацци, выглядит естественно: имеет красиво уложенные волосы, нежный макияж, текстурную кожу и мимические морщинки (что является нормой для ее 38 лет). А вот для Instagram знаменитость стирает все возрастные изменения на коже, от чего выходит эффект куклы.

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