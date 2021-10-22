"Ляпису" Михалку грозит 5 лет тюрьмы за драку на концерте. Подробности

По факту избиения посетителя рок-концерта "Ляпис-98" солистом Сергеем Михалком в Полтаве возбуждено уголовное дело. Артисту грозит статья 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство), которая предусматривает до пяти лет ограничения свободы.

Пострадавший мужчина отказался писать заявление на артиста, однако в распоряжении правоохранительных органов есть свидетельства очевидцев и видео драки, которые были обнародованы в сети. Об этом в комментарии "Сегодня" сообщил пресс-секретарь ГУ Нацполиции Полтавской области Юрий Сулаев (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Как пишет издание, зрители концерта были шокированы дракой, и многих возмутило поведение солиста Brutto. Артиста попросили сойти со сцены, где и произошел конфликт, а после – вызвали полицию.

Видео дня

Хотя избитый мужчина, который попал на выступление без билета и каким-то образом поднялся на сцену с гитарой, от претензий отказался, копы нашли свидетелей, давших показания против певца.

"Открыто и расследуется уголовное производство по статье "Хулиганство". Оно фактовое", – сказал спикер областного управления Национальной полиции.

Сулаев уточнил: если вина музыканта будет доказана в суде, тот может получить либо мягкое наказание (штраф от 8500 тыс. гривен), либо срок до пяти лет.

Сам же рок-исполнитель инцидент на своем концерте пока что никак не прокомментировал.

Напомним, что концерт "Ляпис-98" в Полтаве состоялся 20 октября. После матерного словесного конфликта, который разгорелся на глазах у зрителей, Михалок сильно ударил оппонента головой в голову. Мужчина упал, после чего его под руки утащили со сцены.

Предлагаем посмотреть видео инцидента. Осторожно, нецензурная лексика, 18+!

Сергей Владимирович Михалок – 49-летний популярный рок-исполнитель, поэт и автор песен из Беларуси. Играет в стилях ска, регги и анархо-панк.

С 2020 года – заслуженный артист Украины, живет в Киеве.

Дважды был женат, первый брак – еще в студенческие годы – с певицей и композитором Алесей Берулавой. Мужчина имеет двух детей.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Михалок исполнил украинскую народную песню "Несе Галя воду", а также – песню украинского музыканта Кузьмы Скрябина "Чорнобиль форева".