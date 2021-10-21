Солист группы "Ляпис Трубецкой" избил фаната на концерте в Полтаве. Видео

Белорусский музыкант, лидер групп "Ляпис Трубецкой" и Brutto Сергей Михалок избил мужчину на своем концерте в Полтаве 20 октября. Инцидент произошел прямо на сцене после словесного конфликта.

Соответствующим роликом поделился Telegram-канал Baza. На кадрах запечатлено, как музыкант ругался со зрителем, а потом сильно ударил головой (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что конфликт начался во время выступления группы "Ляпис Трубецкой", когда посетитель концерта был еще в зрительном зале. Начало ссоры на камеры не попало, видео начинается уже с разговора на сцене. При этом мужчина стоял там с гитарой, а артист спрашивал, есть ли у него билет.

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Во время разговора с мужчиной артист матерился, однако на записи не слышно, что ему отвечал "противник".

Вероятно, зритель хотел сыграть на сцене и говорил, что группа "дает мало жизни". В ходе перепалки вместо билета он показывал певцу деньги.

В какой-то момент Михалок ударил мужчину головой в голову. Тот упал, на что зрители отреагировали удивленными криками.

Дальше музыкант захотел разобраться уже с другим фанатом, но его остановила охрана.

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Сергей Владимирович Михалок – 49-летний белорусский рок-певец, поэт и автор песен. С 2020 года – Заслуженный артист Украины.

В сентябре 1989-го стал одним из инициаторов создания группы "Ляпис Трубецкой".

Эта группа вошла в "черный список" творческих коллективов Беларуси в связи с оппозиционными взглядами музыкантов.

Проживает Михалок в Киеве. Сам он неоднократно критиковал самопровозглашенного президента РБ Александра Лукашенко и называл его своим врагом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сергей Михалок исполнил украинскую народную песню "Несе Галя воду", играя на гитаре.

Также звезда вместе с экс-лидером группы "Димна суміш" и фронтменом The Gitas Александром Чемеровым спел на украинском языке песню Кузьмы Скрябина "Чорнобиль форева".