Их жизнь оборвалась в небе: звезды, которые погибли в авиакатастрофах на пике славы

В истории есть не один пример, когда успешные звезды, обладающие мировой славой, любовью фанатов и влиятельным кругом друзей, уходили из жизни несправедливо рано по трагическим обстоятельствам. В частности, умирали знаменитости в авиакатастрофах. Их карьера была на пике и, казалось, впереди еще столько побед, но все очень резко и неожиданно обрывалось.

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Так, трагедия в небе унесла жизнь известного баскетболиста, звезды НБА Коби Брайанта, а также его 13-летней дочери. Всего в 22 года по той же причине умерла американская певица Алия, которой пророчили большой успех на мировой сцене. Об этих и других случаях расскажем в материале OBOZREVATEL.

Коби Брайант

В январе 2020-го мир потрясла новость о смерти знаменитого баскетболиста "Лос-Анджелес Лейкерс". Самолет, в котором летел спортсмен вместе со своей 13-летней дочерью Джанной, рухнул недалеко от Лос-Анджелеса. Помимо Брайанта и девочки на борту находились еще 7 человек. Все погибли.

Национальный совет по безопасности транспорта определил, что пилот Ая Зобаян пренебрегал федеральными правилами безопасности и не имел права летать в условиях тумана и плохой видимости. Он потерял управление из-за пространственной дезориентации и врезался в склон холма. Вдова баскетболиста Ванесса Брайант вскоре подала в суд на округ Лос-Анджелес, а в августе 2022 года получила 16 миллионов долларов компенсации.

Алия

Ее называли принцессой R&B, она сотрудничала с Дрейком и R. Kelly, а Бейонсе была ее большой фанаткой. Алию считали настоящей музыкальной сенсацией в конце 90-х и начале нулевых. Однако в 2001 году жизнь молодой и успешной исполнительницы оборвалась. Артистка и ее команда отправились на Багамы снимать клип на трек Rock the Boat. Управившись с работой в короткие сроки, звезда решила вернуться во Флориду, хотя ее рейс был запланирован только на следующий день. Единственный доступный на тот момент самолет был слишком маленьким для всего оборудования и девяти человек, которые оказались на борту. Спустя несколько минут после взлета он рухнул, а все пассажиры погибли. Позже следствие установило, что пилот был пьян и даже не имел разрешения на управление самолетом. Клип Rock the Boat вышло посмертно.

Рэнди Роадс

После того, как рокер Оззи Осборн был изгнан из Black Sabbath в 1979 году, он начал строить карьеру сольной звезды и обзавелся невероятным гитаристом по имени Рэнди Роадс. Позже легенда рока назовет его своим "подарком от Бога" и "кем-то особенным", а многие известные ныне гитаристы признают его влияние на их творчество. Роадс прожил короткую, но яркую жизнь. Перед фестивалем в Орландо, куда направлялся Осборн и его команда, музыканты остановились возле городка Лисбург во Флориде. Чтобы скоротать время, водитель автобуса предложил членам группы покататься на самолёте без разрешения хозяина.

Во время полёта Оззи, его жена Шэрон и басист спали в автобусе, поэтому пилот сделал несколько резких снижений, чтобы не разбудить их. Во время третьего самолёт задел левым крылом заднюю часть автобуса, после столкнулся с большой сосной и рухнул на крышу гаража рядом с близлежащим особняком. Самолёт взорвался и сгорел, а все пассажиры на борту погибли, и были опознаны только по отпечаткам зубов.

Джон Ф. Кеннеди-младший и Кэролайн Бессетт-Кеннеди

Одно из последних публичных выступлений Джона Ф. Кеннеди-младшего и его жены Кэролин Бессетт-Кеннеди состоялось на ужине корреспондентов Белого дома в мае 1999 года. Два месяца спустя сын убитого президента США, его любимая и ее сестра трагически погибли, когда 16 июля самолет, которым управлял сам Джон, упал в Атлантический океан. Кеннеди-младший получил лицензию пилота за год до этого. Национальный совет по безопасности транспорта позже констатировал, что катастрофа произошла из-за ошибки пилота и плохой погоды.

Бадди Холли

Музыкант был в числе первых включенных в Зал славы рок-н-ролла, а в 2004-м, по версии журнала Rolling Stone, Бадди Холли получил 13-е место в списке "Величайших артистов всех времен". Он успел сделать многое для рок-н-ролла, но мог бы еще больше, если бы его жизнь не оборвалась так рано. Исполнителю было всего 22 года, когда самолет, на борту которого находился Холли с другими своими коллегами, врезался в ферму спустя несколько минут после вылета из аэропорта Мейсон-Сити в штате Айова. Власти обвинили в катастрофе ужасную погоду.

Ранее OBOZREVATEL писал о звездах, которые ушли из жизни из-за автомобильных аварий. Среди них: Пол Уокер, принцесса Диана и другие. Подробности – читайте в нашем материале.

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