Их жизнь оборвалась на взлете: пять звезд, погибших в автомобильных авариях

Лихачество водителя, неисправность автомобиля, потеря управления или просто роковая случайность забрали жизни многих людей. Знаменитости не есть исключением – некоторые звезды покинули нас совсем в молодом возрасте, не успев закончить начатое и увидеть жизнь.

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OBOZREVATEL вспомнит, кто из известных личностей погиб в дорожно-транспортном происшествии.

1. Пол Уокер

В гибель американского актера и модели было сложно поверить, так как он миллион раз исполнял трюки в "Форсаже". Однако трагический инцидент случился по вине его друга и партнера Роджера Родаса, который сел за руль Porsche Carrera GT. После благотворительного мероприятия, состоявшегося 30 ноября 2013 года в Калифорнии, Уокер вместе с товарищем отправился на "Порше"домой. Авто разогналось до 150 километров, врезалось в фонарный столб и дерево и моментально загорелось. Мужчины погибли на месте.

2. Дотти Уэст

Американская кантри-певица и автор-исполнитель являлась лауреатом более десятка музыкальных премий и наград, включая "Грэмми". В августе 1991 года легенда ехала с другом на выступление, водитель не справился с управлением и врезался в бетонный блок. Сначала Уэст думала, что она не получила никаких травм помимо ушибов и рассечений. Но оказалось, что у нее был разрыв селезенки и печени. Звезда умерла на операционном столе через несколько дней после ДТП.

3. Принцесса Диана

Принцесса Диана для жителей Великобритании навсегда осталась примером для подражания. Ее жизнь оборвалась в 36 лет. 31 августа 1997 года около половины первого ночи Диана вместе с миллиардером Доди аль-Файедом и водителем Анри Полем попала в автомобильную катастрофу в Париже. Мужчины погибли мгновенно, а представительница королевской семьи была доставлена в тяжелом состоянии в больницу, где скончалась через два часа.

4. Лиза Лопес

Группа TLC, в которой пела исполнительница Лиза Лопес, была на третьем месте по успешности в мировом шоу-бизнесе. Она также славилась как актриса и модель. В апреле 2002 года селебрити поехала в отпуск в Гондурас для лечения алкоголизма. 25 апреля этого же года, находясь за рулем Mitsubishi Montero Sport, Лопес выехала на встречную полосу для обгона грузовика и, во избежание столкновения со встречной машиной, резко свернула с дороги на обочину. Девушка снесла несколько деревьев и погибла от тяжелых травм шеи и головы в возрасте 30 лет.

5. Райан Мэттью Данн

Американский актер, получивший всемирную известность за счет проектов "Чудаки", "Да здравствует Бэм!" и "Квартирный погром", разбился на своем авто на скорости 225 км/ч в штате Пенсильвания. Райан не справился с управлением и вылетел на "Порше" в лесополосу. Машина сгорела до тла, а знаменитость опознали по татуировкам. Содержание алкоголя в крови 34-летней звезды вдвое превышало допустимую норму.

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