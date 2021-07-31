Их двое: Ирина Билык показала самых любимых мужчин в жизни

Украинская певица Ирина Билык назвала имена главных мужчин в своей жизни – ими оказались сыновья артистки: 21-летний Глеб и 5-летний Табриз. После развода с Асланом Ахмадовым, видно, что сейчас знаменитость сконцентрирована на детях.

Так, на странице в Instagram Билык решила ответить на популярные вопросы подписчиков. На вопрос о том, кто же сейчас самый любимый мужчина в ее жизни, ответила, что их двое: Глеб и Табриз, дополнив яркой фотографией с сыновьями.

На снимке Билык предстала в жакете и блузе, стоя сзади своих сыновей и улыбаясь. Старший сын Глеб в кадре держал на коленях младшего брата.

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Стоит отметить, что Ирина Билык воспитывает двоих детей – сына Глеба, рожденный в браке с моделью Андреем Оверчуком, и сын Табриз от российского режиссера и продюсера Аслана Ахмадова.

К слову, первым фактическим мужем Билык был музыкальный Юрий Никитин. Они прожили вместе 8 лет. Вторым фактическим мужем стал модель Андрей Оверчук, с которым прожила артистка 4 года.

Третий фактический муж – телеведущий Дмитрий Коляденко (были вместе 3 года).

Четвертый фактический муж – хореограф Дмитрий Дикусар, с которым Билык заключила брак в Рио-де-Жанейро. Официальным мужем Ирины был Аслан Ахмадов, с которым она не так давно развелась.

Коротко о знаменитости:

Ирина Билык – украинская певица, композитор, телеведущая, народная артистка Украины.

В 1990 году выпустила первый альбом "Кувала зозуля". Всего у певицы 12 альбомов.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, Ирина Билык показала снимок со своего детства. Она позировала в кадре с накрученными волосами и в костюме. У знаменитости спросили, в каком районе Киева она проживала в детстве, на что она оставила геолокацию – "Киев, Оболонь".