Игорь Лачен откровенно рассказал, почему не видит смысла в отношениях во время войны и не встречается с девушками

23-летний общественный деятель и волонтер, автор одного из самых известных Telegram-каналов Украины ("Лачен пише" – Ред.) Игорь Лаченков рассказал, что не находится в поиске партнерши, ведь не видит в этом смысла во время войны. Инфлюэнсер считает, что все его эмоциональные и физические ресурсы направлены на работу, семью и друзей, поэтому на личную жизнь времени и сил не хватает.

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Свое мнение он высказал в интервью Марии Ефросининой для YouTube. Ведущая возразила, что любовь может стать эмоциональным двигателем для новых свершений, но Лачен с ней не согласился (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Жизнь так быстро изменилась, что в приоритете война и работа. Мой день связан с постоянным общением. Прежде всего, это военные, семья и друзья. У тебя нет ресурса уже на себя, ты эмоционально пропускаешь это через себя. В чем смысл каких-то отношений, когда в тебя нет эмоциональных и физических сил на себя", – начал собеседник интервьюера.

Маша Ефросинина предположила, что любовь для многих украинцев во время войны стала спасением от упадка сил и уныния, но инфлюэнсер скептически отнесся к этому и заметил, что уже слышал такое утверждение раньше.

"Мы же знаем, как все отношения начинаются и продолжаются. Не всегда все так гладко. А уже не хватает сил и нервов на что-то еще. Я максимально легок. Сейчас не ко времени. Я же не говорю, что категорически нет. Я просто не ищу, мне не интересно. Но в жизни бывает всякое", – добавил Лачен.

Он вспомнил, что до полномасштабного вторжения России относился к отношениям и жизни гораздо легче, влюблялся, часто смеялся и чувствовал себя более наполненным. Сейчас Лачен называет себя "пустым и холодным" человеком.

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