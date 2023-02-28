''Почти 11 лет вместе'': жена Ткача восхитила фанатов забавными фото со свадьбы в годовщину брака

Известный украинский комик и актер студии "Квартал 95" Юрий Ткач 28 февраля празднует девятую годовщину брака с супругой Викторией. Любимая шоумена решила посвятить ему трогательные слова в такой важный день и вспомнила, как начиналась их лавстори. Юморист сделал предложение возлюбленный спустя два года после первой встречи.

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Виктория Ткач в своем Instagram опубликовала архивные фотографии со свадьбы. Девушка написала, что верит в судьбу и в то, что все происходит так, как начертано свыше. Поклонники звездной семьи залюбовались милыми кадрами (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Почти 11 лет вместе! Уже 10 лет нашей Бусе. Сегодня 9-я годовщина свадьбы. А Лизе уже 8 лет. Верю в судьбу и в то, что она знает чуть больше нас. Обожаю тебя, Юрий Ткач. Без тебя даже не дышу…", – обратилась к мужу Вика.

Кроме того любимая артиста поделилась – долгое время они знали друг друга, но не имели ничего серьезного. И спустя какое-то время судьба все-таки решила свести нынешних супругов. Как рассказывал Юрий Ткач, он познакомился с женой благодаря маме. Это произошло на дне рождении отца знаменитости. Виктории тогда было 16 лет и она показалась юмористу очень милой и культурной.

Под подборкой кадров подписчики принялись поздравлять пару с событием, напомнив, что их семья вдохновляет фанатов не опускать руки в тяжелые времена, верить в лучшее и воспринимать все с юмором. "Очень красивая пара, даже внешне похожи, счастья вам", "Вы очень классная и позитивная семья", "Вы невероятные, любви вашей семье на долгие годы", "Вы всегда радуете нас своими улыбками", – пишут пользователи сети.

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая впервые заговорила о свадьбе со своим возлюбленным Павлом. Пара начала встречаться в 2021 году, а жить вместе - за несколько месяцев до полномасштабного вторжения России. Певица призналась, что хочет устроить свадебную церемонию в Крыму.

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