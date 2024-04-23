Хвалит Путина и имеет сына – российского миллионера. Известный телепродюсер призвал лишить звания Героя Украины прокремлевского режиссера из Киева
Известный украинский телепродюсер Алексей Гончаренко призвал создать петиции по лишению звания Героя Украины театрального режиссера Михаила Резниковича. Бывший глава столичного Театра Леси Украинки дал интервью российским пропагандистам, в котором восхваляет Владимира Путина, а России желает становиться только сильнее.
В интервью OBOZ.UA Гончаренко предположил, что Резникович делает такие заявления с корыстной целью – хочет получить руководство каким-нибудь театром в Беларуси или России.
"Стало ли для меня новостью, что Резникович наговорил в интервью? – говорит Гончаренко. – Я уже столько лет с ним не общался, трудно сказать, что там в голове, но то, что он человек без принципов, ценностей, способен на все, чтобы вернуть власть, – это не сюрприз. Он хочет еще что-нибудь ухватить, понимаете? А для этого будет говорить все, что от него потребуется. Он говорит в интервью, что у него две родины. Но на самом деле нет ни одной. У него там родина, где есть власть".
"При этом ему неинтересны деньги, – продолжает Гончаренко. – У него очень богатый сын, российский миллионер (как сообщает "Википедия", Алексей Резникович до 2019 года был одним из топ-менеджеров российской "Альфа-Групп". – Авт.), который ему как-то даже устраивал гастроли в Лондоне. То есть он не пенсионер, которому не за что жить, вопрос заработка там не стоит абсолютно. Он просто не может жить без власти. Я хочу поздравить украинское искусство, что этого изменника уже нет среди нас. Также считаю, что срочно нужно делать петицию, чтобы лишить его звания Героя Украины, которое дал Янукович".
Алексей Гончаренко в свое время работал актером в Театре Леси Украинки, однако был уволен оттуда по приказу Резниковича: "В моем случае речь не шла о чем-то политическом. Сказал, когда прощались: "Алексей, вы очень много разговариваете". Это цитата. И еще: "У вас очень много разных мнений, которые никому здесь не интересны". И сейчас я до земли кланяюсь Михаилу Юрьевичу, что он меня тогда уволил, потому что таким образом дал возможность не сидеть и не ждать какой-то рольки в его спектаклях, а строить телевизионную карьеру".
"Очень досадно, что за 30 лет его правления все живое в театре просто выжигалось, – продолжает Алексей Гончаренко. – Ада Роговцева, Евгений Паперный, Ольга Сумская, Георгий Дрозд, Дмитрий Лаленков, Настя Сердюк – что объединяет этих актеров, которые должны были уйти из театра?.. Они были личностями, на которых ходила аудитория, а Резникович их боялся страшно. А у него был театр интриг. И на сцене ставил преимущественно советскую классику. Это был заповедник Совка, понимаете? И все почему-то демонстративно этого не замечали, хотя все понимали. Все отлично знали, что он был поставлен мужем актрисы Татьяны Назаровой, Дмитрием Табачником, который тогда был серым кардиналом в команде Кучмы. И как только Роговцева ушла – примой была назначена Назарова".
"И Татьяна Назарова не самая плохая, кстати, актриса. Она достаточно талантливая, но все же не первая скрипка. А где сейчас Табачник, мы хорошо видим. Сначала бежал в Россию, где получил гражданство, а впоследствии стал советником одного из гауляйтеров на оккупированных территориях… Во времена правления Резниковича жизнь в театре остановилась, не было никакого движения. Не участвовали в театральной премии "Киевская пектораль", потому что он не мог проиграть, а спектакли не становились событиями. Актеров почти не снимали в кино, вам это любой кастинг-директор скажет. И не потому, что актеры неталантливы, наоборот – там много одаренных. Но все они были заложниками Карабаса-Барабаса".
Напомним, Михаил Резникович – народный артист и Герой Украины, лауреат Национальной премии им. Шевченко. В должности гендиректора – художественного руководителя театра состоял с 1994 года. Поддерживал Виктора Януковича во время Оранжевой революции. В 2006 году стал депутатом Киевсовета от Партии регионов, а в августе 2013 года Янукович присвоил режиссеру звание Героя Украины. В ноябре 2022 года Резникович уехал из Украины. В начале 2023 года Резникович был освобожден от должности руководителя Национального академического драматического театра имени Леси Украинки.
Реакцию других известных украинцев на шокирующее интервью Михаила Резниковича беларускому и российскому изданию читайте здесь.
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