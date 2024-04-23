'Не война, а спецоперация'. Известные украинцы прокомментировали шокирующее интервью Героя Украины Резниковича z-пропагандистам

Бывший главный режиссер и экс-гендиректор Национального академического драматического театра имени Леси Украинки Михаил Резникович дал скандальное интервью беларускому пропагандистскому телеканалу "БелРос", которое впоследствии перепечатало издание в РФ "Российская газета". В беседе известный украинец называет войну в Украине "военной операцией".

Предатель цитирует Толстого, Достоевского и Сталина. А также выражает надежду, что "Россия будет развиваться все сильнее и сильнее". OBOZ.UA обратился за комментариями по поводу скандальных высказываний к известным украинцам.

В интервью особо отмечается, что Резникович – Герой Украины и одновременно – заслуженный деятель искусств России. Ведущий пафосно представляет тему разговора: "О трагической драме двух братских народов – от первого лица". И Резникович пытается не подвести: "Майдан – это заразительное безумие, и нужно ждать, когда оно растворится в киевском воздухе", "У меня две родины – Украина и Россия".

С нескрываемым удовольствием вспоминает, как Путин в Киеве вручал ему звание заслуженного деятеля искусств РФ ("Владимир Владимирович лично приколол мне награду на пиджак – даже фотография есть"). Заявляет, что уехал из Киева, потому что "последние два года последовательно уничтожается великая русская культура". Но "вытравливание всего русского – это перегибы, дань времени". А "людей запугали, и они молчат, внутренне не принимая того, что происходит", потому что "если что-нибудь скажешь – сразу станешь врагом".

И вообще, по словам Резниковича, нынешнее неприятие России в Украине поддерживает только часть власти, которая сегодня существует в стране. Говорит, что ему пишут письма из Киева, жалуются на то, что "уничтожен любимый Театр Леси Украинки".

"Я могу сказать только одно: мне досадно. Потому что, учитывая происходящее в Украине, это интервью – какая-то совсем другая реальность, – говорит нынешний гендиректор и художественный руководитель Национального академического драматического театра имени Леси Украинки Кирилл Кашликов. – Очень больно, что такое говорит человек, который родился в Украине. В Харькове, который разрушен на треть. Человек, живший во Львове, впоследствии – в Киеве, не понимает, что происходит в государстве. Мы переживаем страшную трагедию, одну из самых тяжелых страниц в истории Украины".

"Часть нашего коллектива находится на фронте, – продолжает Кирилл Кашликов. – Все работники мужественно встретили нашествие и каждый день делают все возможное, а иногда – немного больше, чтобы помочь отстоять наш суверенитет. Мне часто говорят, что в театре многое изменилось, однако это произошло потому, что не могло быть иначе. Мы строим новый репертуар, работаем на трех сценах – каждый день встречаем зрителей. С начала вторжения наш театр открылся первым в Киеве. Признаюсь, были внутренние сомнения: "Нужно ли это сейчас?" Но сегодня, думаю, ни у кого нет таких мыслей. Видите, какие аншлаги практически во всех театрах?"

"Возвращаясь к вашему вопросу, еще раз хочу повторить: мне досадно, – добавляет Кашликов. – Разрушение, смерть, война – это сейчас наша страшная реальность. И когда мы слышим, что наш коллега желает процветания России… Как это можно объяснить? Многие ученики Резниковича сейчас на фронте. Это просто какие-то две вселенные, существующие в параллельной реальности".

"С Резниковичем у меня был конфликт почти 25 лет назад, – говорит известный телепродюсер Алексей Гончаренко, в свое время работавший актером в Театре Леси Украинки. – Он всегда хотел видеть в своей команде "немых рыб". С людьми, которые имели свою позицию, старался не работать. В моем случае речь не шла о чем-то политическом. Просто он чувствовал, когда человека тяжело зомбировать, а такое ему было не нужно. Сказал, когда прощались: "Алексей, вы очень много разговариваете". Это цитата. И еще: "У вас очень много разных мнений, которые никому здесь не интересны". И сейчас я кланяюсь до земли Михаилу Юрьевичу, что он меня тогда уволил, потому что таким образом дал возможность не сидеть и не ждать какой-то рольки в его спектаклях, а строить телевизионную карьеру, осуществлять мечты и реализовывать способности".

"Очень досадно, что за 30 лет его правления все живое просто выжигалось, – продолжает Алексей Гончаренко. – Ада Роговцева, Евгений Паперный, Ольга Сумская, Георгий Дрозд, Дмитрий Лаленков, Настя Сердюк – что объединяет этих актеров, которые вынуждены были уйти из театра? Они были личностями, на которых ходила аудитория, а Резникович их боялся ужасно. Все отлично знали, что он был поставлен мужем Татьяны Назаровой, Дмитрием Табачником, который тогда был серым кардиналом в команде Кучмы. И только Роговцева ушла – примой в театре была назначена Назарова, которая все годы и оставалась единоличной примадонной".

"И Татьяна Назарова не самая плохая, кстати, актриса. Она достаточно талантлива, но все же не первая скрипка. А где сейчас Табачник, мы хорошо видим. Сначала бежал в Россию, где получил гражданство, а впоследствии стал советником одного из гауляйтеров на оккупированных территориях… Во времена правления Резниковича жизнь в театре остановилась, не было никакого движения. Не участвовали в театральной премии "Киевская пектораль", потому что он не мог проиграть, а спектакли не становились событиями. Актеров почти не снимали в кино, вам это любой кастинг-директор скажет. И не потому, что актеры неталантливы, наоборот – там много одаренных. Но все они были заложниками Карабаса-Барабаса".

"Как художественный руководитель он не сделал ничего такого, как, например, Дмитрий Богомазов – худрук Театра Франко, у которого уже выросло целое поколение новых звезд. А у Резниковича был театр интриг. А на сцене ставил в основном советскую классику. Это был заповедник Совка, понимаете? И все почему-то демонстративно этого не замечали, хотя все понимали. Был какой-то, знаете, сговор по умолчанию".

"Стало ли для меня новостью, что Резникович наговорил в интервью? – добавляет Гончаренко. – Я уже столько лет с ним не общался, трудно сказать, что там в голове, но то, что он человек без принципов, ценностей, способен на все, чтобы вернуть власть, – это не сюрприз. Он хочет еще что-нибудь ухватить, понимаете? А для этого будет говорить все, что от него потребуется. Он заявляет в интервью, что у него две родины. Но на самом деле нет ни одной. У него там родина, где есть власть. При этом ему неинтересны деньги. У него очень богатый сын, российский миллионер (как сообщает "Википедия", Алексей Резникович до 2019 года был одним из топ-менеджеров российской "Альфа-Групп". – Авт.), который ему как-то даже устраивал гастроли в Лондоне".

"То есть он не пенсионер, которому не за что жить, вопрос заработка там не стоит абсолютно. Он просто не может жить без власти. Карабас-Барабас остался без своего театра кукол. Ему нужно, чтобы перед ним снова на цыпочках бегали актеры, вымаливали роли. Я хочу поздравить украинское искусство, что этого изменника больше нет среди нас. Также считаю, что срочно нужно делать петицию, чтобы лишить его звания Героя Украины, которое дал Янукович. Жаль, правда, что в Украине остаются люди, которые имеют такое же мнение, как Резникович. Правильно написала под моим постом об этом в Facebook Ольга Сумская: "Он уехал, но его единомышленники остались".

"Театру имени Леси Украинки я отдала 20 лет, – рассказывает нам народная артистка Украины Ольга Сумская. – Когда в кулуарах разговаривала на украинском, мне делал замечание заведующий труппой: "Прошу разговаривать в этом театре на подобающем языке". Позиция Резниковича тоже всем была хорошо известна. Мы когда-то хотели совершить революцию в театре (актеры подписали письмо Министерству культуры с предложением назначить художественным руководителем театра Аду Роговцеву вместо Михаила Резниковича. – Авт.). И не удалось… Нас тогда с Адой в российских СМИ назвали двумя бандеровками, которые "хотели уничтожить русскую культуру". Я не сомневаюсь, что эти публикации были инициированы Резниковичем".

"Против нас устроили войну и травлю, – вспоминает артистка. – И надо сказать, что коллектив (часть актеров и сейчас там работает) очень активно и преданно защищал Резниковича. В этом театре при Резниковиче вручили звание народных артистов России нескольким нашим известным актерам. Я уверена, что именно эти люди являются его единомышленниками до сих пор. Резникович уволил меня из театра 17 лет назад. Я очень сожалею, что сама не ушла раньше и потратила свои лучшие годы на этот ужас".

"У меня один вопрос к тем, кто сейчас так удивляется тому, что сказал Резникович: а где вы были эти все годы? – говорит театральный режиссер, экс-глава Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра Стас Жирков. – Кому было непонятно, кто он такой? У человека в кабинете транслировались российские каналы, у него было звание от РФ. А откуда украинские? Кто ему их давал? Ну давайте – ок, будем считать, что к началу войны все были в "лунном затмении". Но после 2013 года, когда он увольнял людей за майдановскую позицию?"

"Как государство контролирует наших руководителей? Это же национальный театр, – продолжает Стас Жирков. – Почему он был русским столько лет? Почему только полномасштабное вторжение заставило заговорить на украинском? Это вопрос не к театру, а к профильному министерству. Резникович – это ребенок своей эпохи. Что с него взять? Просто черт, грубо говоря, затесавшийся из-за политических и других моментов на такую должность. И думаю, что это интервью давалось исключительно для того, чтобы получить работу в Беларуси. Оттуда сейчас выехали уже многие люди искусства, там дефицит кадров. Я уверен на много процентов, что Резникович получит какой-нибудь театр в руководство".

Напомним, Михаил Резникович – народный артист и Герой Украины, лауреат Национальной премии им. Шевченко. В должности гендиректора – художественного руководителя театра состоял с 1994 года. Поддерживал Виктора Януковича во время Оранжевой революции. В 2006 году стал депутатом Киевсовета от Партии регионов, а в августе 2013 года Янукович присвоил режиссеру звание Героя Украины. В апреле 2005 года Резникович был уволен с должности решением министра культуры Оксаны Билозир. В декабре 2005 года был восстановлен.

В 2021 году Резниковича в очередной раз переизбрали директором театра. За право занять этот пост с ним конкурировал еще один кандидат – народный артист Украины Евгений Паперный. В ноябре 2022 года Резникович уехал из Украины. В начале 2023 года Резникович был освобожден от должности руководителя Национального академического драматического театра имени Леси Украинки. Об этом сообщило Министерство культуры и информационной политики, проинформировав, что за время полномасштабного вторжения режиссер находился на лечении в Великобритании и "не мог продолжать активную работу". Однако сам он еще долго не соглашался с таким решением. И до сих пор на своей странице в Facebook время от времени публикует сообщения о, по его мнению, несправедливом увольнении, вспоминая "незлым, тихим" коллег, не поддержавших в борьбе за должность. Сейчас директором театра назначен народный артист Украины Кирилл Кашликов – к слову, ученик Резниковича. Однако у Михаила Юрьевича и к нему куча претензий и гневные сообщения на странице в Facebook.

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