'Хранят мертвецов не раньше чем через месяц'. Анита Луценко, проживающая в Британии, перечислила поразившие ее обычаи англичан

Топовая специалист по здоровому питанию и известная телеведущая Анита Луценко, которая с дочерью нашла временное убежище от войны в Великобритании, рассказала, какие обычаи местного населения кажутся ей, как украинке, немного странными, а какие хотела бы даже наследовать.

В интервью OBOZ.UA Анита Луценко призналась, что некоторые правила этикета британцев у нее вызывают искреннее изумление, а также рассказала, что ее восхищает в привычках иностранцев.

"Есть и вещи о британцах, которые много меня удивили, – говорит Анита Луценко. – Например, они не смывают моющее средство с посуды, а просто протирают ее полотенцем; захоронение мертвецов происходит не ранее чем через месяц после смерти; даже если ты кому-то наступил на ногу, тебя извинится "пострадавший".

Также телеведущая рассказала, какие обычаи иностранцев вызывают у нее восхищение: "Здесь я осознала для себя много нового о теле, о отличающихся он наших нормах красоты тела об отношении к нему. В частности, британцы много говорят о менопаузе и не стесняются говорить о раке".

"Меня также увлекает здесь жизнь старшего поколения, которая еще помнит бомбардировки Лондона Германией, – добавляет Анита Луценко. – Здесь я познакомилась с невероятной женщиной 76 лет, которая до сих пор ходит на каблуках, уже 40 лет соблюдает интервальное голодание и все еще меняет бойфрендов, когда они ее "перестают смешить". О ней я написала здесь книгу и надеюсь, что ее пример станет вдохновением для наших женщин".

Полное интервью с Анитой Луценко читайте на OBOZ.UA тут.

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