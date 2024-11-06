'Хорошая россиянка' Земфира, финансирующая войну в Украине, поднялась на сцену с украинским плакатом. Видео

"Хорошая россиянка" Земфира, которая открыто платит налоги в российскую казну и этим финансирует войну в Украине, на концерте в Нидерландах выразила свою "поддержку" нашей стране и подняла плакат с надписью "Дякую". Она его взяла в зале у кого-то из фанатов, которыми, вероятно, были украинцы.

Видео дня

В тот момент россиянка исполняла песню "Спасибо", потому то, что она подняла плакат с украинским словом "Дякую", содержало символизм. Видео с концерта было опубликовано в YouTube.

Однако запев только одну строчку, она бросила бумагу на сцену, поэтому в дальнейшем, прохаживаясь по ней, могла наступать на полученный "лозунг". За Земфирой на экране появлялось слово "спасибо" на разных языках мира. Первым был русский, а засветился ли где-то украинский – неизвестно.

Напомним, что "хорошей россиянкой" Земфиру стали считать после ее антивоенных призывов на концертах и переезда за границу. Слушатели надеялись, что звезда оборвала связи с Россией. Тогда сетью начала распространяться информация, что певица получила французское гражданство из-за того, что 1,5 года жила в Париже. Но позже это оказалось ложью.

Напротив, она продолжила платить налоги в РФ и зарегистрировала там новую компанию под названием "Родина".

К тому же, в начале мая 2023 года Земфира подала иск в Минюст РФ с требованием снять с нее статус иноагента. Этот шаг позволяет артистам не отчитываться каждые полгода о своих доходах.

"Я – гражданка Российской Федерации, и никаких других гражданств у меня нет и не будет. Я требую Минюст в суде доказать иностранное финансирование меня, которого у меня никогда в жизни не было. Я плачу налоги в Российской Федерации, хотя не живу там уже год. Я люблю мою страну, но ненавижу государство", – заявила певица.

Земфира с начала полномасштабного вторжения показывала свою "поддержку" Украины. Давая концерты, она критиковала российские власти. Во время одного из таких шоу на Кипре россиянка сказала: "Я не люблю и не умею говорить со сцены, но я каждый день молюсь о том, чтобы война прекратилась. Чтобы моя страна прекратила эту войну".

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