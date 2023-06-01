'Я плачу налоги в России': 'хорошая россиянка' Земфира призналась, что финансирует войну, и опровергла слухи о французском гражданстве

Российская рок-певица Земфира, которая 10 февраля 2023 года была признана "иностранным агентом", опровергла слухи о том, что получила французское гражданство. Стремясь оправдаться перед согражданами, "хорошая россиянка" призналась, что финансирует войну, уплачивая налоги в казну Российской Федерации.

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Сама артистка уже больше года в РФ не живет. Об этом она написала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Сплетни о гражданстве Франции Земфира назвала "пропагандистским мракобесием" и очень возмутилась, что в РФ ее считают "иноагентом".

"Я – гражданка Российской Федерации, и никаких других гражданств у меня нет и нет. Я требую Минюст в суде доказать иностранное финансирование меня, которого у меня никогда в жизни не было. Я плачу налоги в Российской Федерации, хотя не живу там уже год. Я люблю мою страну, но ненавижу государство", – заявила певица.

Очевидно, финансирование страны, которая своими ракетами убивает украинцев уже больше года, кажется Земфире поступком, заслуживающим уважения и оправдывающим ее перед так называемыми российскими "патриотами".

В комментариях подписчики указали артистке, что она своими руками финансирует войну и попросили прекратить платить налоги в РФ, но она не ответила фанатам.

Напомним, что "хорошей россиянкой" Земфиру стали считать после ее антивоенных призывов на концертах и переезда за границу. Слушатели надеялись, что звезда оборвала связи с Россией.

Как писал OBOZREVATEL, статусы "иноагентов" в России сейчас оспаривают и другие звезды. Подробнее об этом – читайте по ссылке.

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