Сжигает мосты с Россией: певица Земфира получила французское гражданство

Российская рок-певица Земфира, которая 10 февраля 2023 года была признана иностранным агентом, получила гражданство Франции. Как стало известно, она уже более полтора года живет в Париже, где вместе с Ренатой Литвиновой учредила компанию в сфере исполнительного искусства.

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Об этом сообщил российский Telegram-канал Shot. Однако исполнительница не спешит обрывать все связи с Российской Федерацией, так как недавно она зарегистрировала в Москве новое юрлицо "Родина". Компания будет заниматься звукозаписью.

К тому же, стоит напомнить, в начале мая 2023-го Земфира подала иск к Минюсту РФ с требованием снять с нее статус иноагента. Данный шаг позволяет артистам не отчитываться каждые полгода о своих доходах. Российский комик и супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин поступил так же.

Знаменитость с самого начала полномасштабного вторжения поддерживает Украину. Давая концерты по миру, она часто критикует российскую власть и подбадривает наш народ. Во время шоу на Кипре Земфира произнесла речь: "Я не люблю и не умею говорить со сцены, но я каждый день молюсь, чтобы война прекратилась. Чтобы моя страна прекратила эту войну".

А на концерте в Лондоне 46-летняя артистка заявила: "Я хочу выразить поддержку Украине. Прямо сейчас идет война. Абсолютно бессмысленная и жестокая. И прямо сейчас моя страна уничтожает Украину и саму себя. Очень хочется мира. Нет войне". Сообщим также, что в октябре 2022 года композиции Земфиры сняли с эфира российских радиостанций.

Ранее OBOZREVATEL проинформировал, что российская актриса Яна Троянова сбежала из России во Францию и обозвала своих же сограждан "пьяными и необразованными нищими". Россияне просят внести ее в список иностранных агентов. Подробнее читайте по ссылке.

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