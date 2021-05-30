'Холостяк' Заливако показал страстный поцелуй с Богдан на отдыхе

Главный герой проекта "Холостяк 11" Михаил Заливако показал страстный снимок с избранницей, 28-летней Анной Богдан. Пара вместе отдохнула на одном из курортов Турции.

Соответствующий кадр появился на официальной странице в Instagram Михаила Заливако. На фото влюбленная пара нежно обнималась и целовалась. Михаил трогательно подписал снимок, признавшись в любви к девушке на публику.

"Я тебя люблю", – подписал кадр Заливако.

Пользователи сети обрадовались совместному снимку Заливако с Богдан и отметили, что они красивая пара.

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"Я рада, что вы обрели друг друга", "Вы бомба", "Люди любят друг друга и они счастливы", – писали поклонники в Instagram.

Напомним:

ранее пользователи сети засыпали Заливако гневными комментариями о том, что мужчина якобы сделал ошибочный выбор. Также многие остались разочарованы шоу "Холостяк".

Мы писали об интересных фактах из жизни победительницы проекта Анны Богдан. Известно, что хобби девушки – путешествия, альпинизм, прыжки с парашютом, сквош, сайкл, бокс.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Заливако откровенно рассказал о жизни с Богдан после реалити. Пара призналась, как провела первый день без камер, и появляются ли у них семейные ссоры.