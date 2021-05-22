'Холостяка' Заливако раскритиковали за финальный выбор: мужчина ответил на хейт

Главного героя проекта "Холостяк 11" Михаила Заливако атаковали хейтеры в сети, которые раскритиковали его выбор в финале шоу. Кроме того, сам мужчина заявил, что "может он был неправ" в последнем выпуске реалити.

Стоит отметить, что избранницей Заливако стала Анна Богдан. Так, многие фанаты шоу не одобрили, что победительницей реалити стала именно эта девушка – большинство поддерживали Юлию Бельченко (Зайку). Об этом OBOZREVATEL стало известно на странице в Instagram "холостяка" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Пользователи сети засыпали Заливако гневными комментариями о том, что мужчина якобы сделал ошибочный выбор. Также многие остались разочарованы шоу "Холостяк".

"Нет слов, ужасный финал, выбрал актрису погорелого театра, а настоящую любовь отпустил", "Зачем делать больно Юле, ты опустился в глазах всех зрителей", "Эх, Миша, зачем же Юлю возвращать нужно было? Разбил ей сердце в который раз", "Просто кошмар, самый отвратительный финал за все 11 сезонов", – пишут люди.

После волны критики Заливако записал видеообращение к поклонникам и заявил, что посмотрел финальный выпуск со стороны, а также прочитал сотни комментариев в сети.

"Может я был неправ. Вы можете сказать, что я не так сделал?" – поинтересовался Михаил у фанатов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, полуфиналистка и участница романтического реалити на канале СТБ "Холостяк-11" Юлия Бельченко прокомментировала свое поражение на проекте. Во время финала, где Михаил Заливако вручил кольцо Анне Богдан, девушка со слезами на глазах попрощалась с мужчиной.